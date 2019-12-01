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Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine girerek hırsızlık teşebbüsünde bulunan 5 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 01 Aralık 2019 17:48
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Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı

Tarabya'da Fener Rum Patriği'nin evine girdiği tespit edilen ve sonrasında yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsüne ilişkin Kartal'da düzenlenen operasyonda 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler Serhat K., Hüseyin U.Ç., Volkan Ç., Fırat D. ve Mustafa K., İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheliler 'Hırsızlık' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Tarabya'daki evinde 16 Kasım tarihinde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu Maltepe'de düzenlenen operasyonda 1'i yaralı olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 2 tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen tespih koleksiyonu, ziynet eşyaları ve para bulunmuştu. Şüphelilerden Hüseyin U.Ç.'nin öğrenilen bilgilere göre polis tarafından 42 kez yakalandığı, 4 dosyadan araması olduğu ve kesinleşmiş 2 yıl 8 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ç.'nin 13 kez yakalandığı, şüpheli Fırat D.'nin ise 34 defa gözaltına alındığı ve 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapsinin yanı sıra cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli Mustafa K.'nın 23 kez gözaltına alındığı, yaralı olarak yakalanan Serhat K.'nın ise 14 suç kaydı ile kesinleşmiş 2 yıl hapse mahkum edildiği belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin Fener Rum Patriği'nin evindeki hırsızlık teşebbüsü sonrası Kartal, Maltepe, Üsküdar, Beşiktaş ve Sarıyer'de 11 lüks eve girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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