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Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi

Turizmin başkenti Antalya, yılın son ayına 15 milyon 37 bin 331 turistle girdi. Kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada, 5 milyon 524 bin 160 rakamıyla Ruslar yer aldı.
 01 Aralık 2019 18:13
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Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi

Turizmin başkenti Antalya, yılın son ayına 15 milyon 37 bin 331 turistle girdi. Kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada, 5 milyon 524 bin 160 rakamıyla Ruslar yer aldı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan turizmin başkenti Antalya, rekor kırmaya devam ediyor. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'ya bu yıl 1 Ocak- 30 Kasım tarihleri arasında hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 444 bin 251 olarak kaydedildi. Yurt dışında yaşayıp kenti ziyaret eden Türk vatandaşları da dahil edildiğinde, Antalya'ya 11 ayda gelen toplam ziyaretçi sayısı 15 milyon 37 bin 331'e ulaştı.

Kent, 2015 yılında 10 milyon 769 bin 501, 2016'da 5 milyon 871 bin 443, 2017'de 9 milyon 367 bin 755, 2018'de ise 12 milyon 333 bin 790 turist ağırladı.

Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı 2 milyon 110 bin 461 arttı. Artış ise yüzde 17,11 olarak kayıtlara geçti.

Kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada, 5 milyon 524 bin 160 rakamıyla Ruslar yer aldı. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 38,24 oldu. İkinci sırada ise 2 milyon 602 bin 725 rakamıyla Almanlar, üçüncü sırada 802 bin 628 rakamıyla Ukrayna yer aldı. Ukrayna'dan sonra dördüncü sırada 705 bin 917 turist rakamıyla İngiltere yer alırken, beşinci sırada 548 bin 730 rakamıyla Polonya yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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