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Boeing 737 MAX yasakları iç hatları vurdu

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Ordu-Giresun Havaalanında son günlerde yaşanan sefer iptallerine ilişkin açıklama yaptı.
 01 Aralık 2019 18:28
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Boeing 737 MAX yasakları iç hatları vurdu

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Ordu-Giresun Havaalanında son günlerde yaşanan sefer iptallerine ilişkin açıklama yaptı.

Öztürk, açıklamasında, "Türk Hava Yolları'nın Ordu-Giresun seferlerinde herhangi bir azalma planlanmamış olmasına rağmen 2019 yılı Mayıs ayında Boeing firması 737 MAX serisi uçakların uçuşlarının yasaklanmasından ve filoya katılması planlanan ilgili seri uçakların tesliminin yapılmamış olmasından dolayı ağırlıklı olarak ülke genelindeki iç hatlarda sefer iptallerine gidilmiştir" dedi.

Bu iptaller sadece Ordu-Giresun özelinde olmayıp tüm hatlar için, özellikle İstanbul uçuşlarında yoğunlaştığını belirten Öztürk, "Anadolu Jet Ankara ve Sabiha Gökçen seferlerinde de ülke genelindeki diğer tüm istasyonlar için sefer iptalleri söz konusu olmuş fakat bu iptallerden Ordu-Giresun Havalimanı etkilenmemiştir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce işletilen ülke genelindeki iç hat istasyonlarda uçak sayısı 2019 yılında yüzde 18 azalmış olmasına karşın, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yüzde 1 artmıştır. Dış hat uçuş sayısı iç hat istasyonlar için ülke genelinde yüzde 30 azalmış olup, Ordu-Giresun Havalimanı'nda ise yüzde 22 artmıştır" ifadelerini kullandı.

Öztürk, Ordu-Giresun'da İzmir'e direk uçuşlarında Boeing firması 737 MAX serisi uçakların uçurulamaması nedeniyle oluşan kapasite sıkıntısından dolayı planlama gerçekleşemediğini kaydetti.

Ordu- Giresun Havaalanı için kış planlanmasını yapıldığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki kış dönemi için bir önceki tarife planına paralel olarak; İstanbul Havalimanı hattı haftalık 18, Sabiha Gökçen Havalimanı haftalık 20, Ankara Esenboğa Havalimanı için haftalık 14 frekans meydan oluru alınmış olup tarife planlaması yapılmıştır. Türk Hava Yolları dışında düzenli olarak Pegasus Hava Yolu şirketinin günlük 2 frekans Sabiha Gökçen Havalimanı seferleri devam etmektedir."

Uçuş sefer sayılarındaki azalmanın giderilmesi noktasında hava yolu şirketlerimiz gerekli çalışma ve planlamaları yapmakta olduğuna değinen Öztürk, "Özet olarak, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılan sefer sayılarındaki azalmanın Boeing 737 MAX seri uçakların uçurulamayışı nedeniyle ortaya çıktığını, geçici olduğunu ve kısa zamanda çözüme kavuşacağını düşünüyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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