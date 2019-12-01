Kayseri Şehir Hastanesi'de doktorlara hipnoz eğitimi
|01 Aralık 2019 18:33
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KAYSERİ Şehir Hastanesinde doktorlara Hipnozla tedavi yöntemi eğitimi verildi.
Kayseri Şehir Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'nde (GETAT) yapılan eğitime farklı branşlarda 25 doktor katıldı. Eğitim hakkında bilgi veren GETAT bölüm doktoru Mustafa Öner Küçük, Kliniğimizde Sağlık Bakanlığının belirlediği 14 branşın 9'unda eğitim yapılmaktadır. Bunlardan birisi olan klasik hipnoz eğitimine 25 hekim katıldı. 200 saatlik 12 haftada yapılan eğitim sonunda hekimlere sertifika verilecek. Bu sertifika ile bulundukları merkezlerde hipnozla tedavi yapabilecekler dedi.
Eğitmen Doç.Dr Kenan Taştan ise, Hipnozla ilgili Türkiye'de 2014 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı geleneksel tamamlayıcı yönerge çıkardı. Buna göre hipnozu yapabilecek yetkinliğe sahip olacak insanların branş ayrımı yapmadan doktorlar, diş hekimleri ve klinik psikologlarına yetki verildi. Sağlık Bakanlığının onay verdiği yerlerde ve müfredatta eğitim alan herkes hipnoz yapabilir diye konuştu.
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