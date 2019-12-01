Cem Uzan, Babacan'ı suçladı

Türkiye'ye dönüş hazırlığı içinde olduğu ifade edilen ve kurucusu olduğu Genç Parti ile siyasete gireceği öne sürülen Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i hedef alan paylaşımlar yaptı.

Uzan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda şu anda Galatasaray yöneticilerinden olan Yusuf Günay'ın "Berke Barajı'nı çaldığını" öne sürdü.

Uzan, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk'e de "hırsız" derken yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ile siyasete CHP milletvekili olarak devam eden Abdüllatif Şener ile ilgili de bir paylaşım yaptı.

Uzan mesajında "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan - Abdüllatif Şener" ifadesini kullandı.

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.

Yeniden yargılanmak istiyor

Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin kurucusu olduğu Genç Parti tarafından geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlenmişti. Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, "Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır. Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir. O gün yaşananları Hanefi Avcı Haliçte Yaşayan Simonlar kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16'sı FETÖ'cüdür" demişti.

Altışkara, yeniden yargılama için başvuru yaptıklarını ve Türkiye'ye dönüşle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıklamıştı.

Avukat Altmışkara ayrıca, "Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız" ifadesini kullanmıştı.

Independent Türkçe