1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cem Uzan, Babacan'ı suçladı

Uzan, ailesine bir komplo kurulduğunu, bu komplonun sorumlularının Babacan ve Şener olduğunu öne sürdü
 01 Aralık 2019 18:38
Yazdır
Cem Uzan, Babacan'ı suçladı

Türkiye'ye dönüş hazırlığı içinde olduğu ifade edilen ve kurucusu olduğu Genç Parti ile siyasete gireceği öne sürülen Cem Uzan, Ali Babacan ve Abdüllatif Şener'i hedef alan paylaşımlar yaptı.

Uzan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarda şu anda Galatasaray yöneticilerinden olan Yusuf Günay'ın "Berke Barajı'nı çaldığını" öne sürdü.

Uzan, eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk'e de "hırsız" derken yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ile siyasete CHP milletvekili olarak devam eden Abdüllatif Şener ile ilgili de bir paylaşım yaptı.

Uzan mesajında "Uzan Ailesi'ne kurulan kumpasın sorumlusu hırsızlar Ali Babacan - Abdüllatif Şener" ifadesini kullandı.

Son 10 yıldır Paris'te yaşayan iş adamı Cem Uzan son dönemde Fransa'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) karşı kazandığı davalarla gündeme geldi. En son alınan kararda Paris Temyiz Mahkemesi, 2017 yılında Uzan'ın evinde TMSF'nin el koyduğu belgelerin yaklaşık 38 bininin yasal olmayan yollarla elde edildiğine hükmederek imhasını istedi.

Yeniden yargılanmak istiyor

Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönüşü ve yeniden yargılanması konusuna ilişkin kurucusu olduğu Genç Parti tarafından geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenlenmişti. Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, "Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır. Uzan ailesinin hak arama mücadelesi devam etmektedir. O gün yaşananları Hanefi Avcı Haliçte Yaşayan Simonlar kitabında açıklamıştı. Yargılayan 26 hakimin 16'sı FETÖ'cüdür" demişti.

Altışkara, yeniden yargılama için başvuru yaptıklarını ve Türkiye'ye dönüşle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıklamıştı.

Avukat Altmışkara ayrıca, "Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız" ifadesini kullanmıştı.

Independent Türkçe
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan, AB Komisyonu yeni Başkanı ile görüştü
01 Aralık 2019 18:43		 Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu
01 Aralık 2019 17:33
'AYM güvenlik soruşturması yapılmasına karşı değildir'
01 Aralık 2019 17:13		 TSK'den Tel Abyad'daki sivillere gıda ve sağlık yardımı
01 Aralık 2019 16:48
Bakan Varank'tan Cem Seymen'e teşvik yanıtı!
01 Aralık 2019 16:38		 Kanal İstanbul yapılmalı mı? Celal Şengör ne demişti?
01 Aralık 2019 16:33
Bakan Pakdemirli, Kara Akbaba'yı doğaya bıraktı
01 Aralık 2019 15:46		 HDP'li Temelli, terörist başı için 'sayın' ifadesini kullandı
01 Aralık 2019 15:37
Ülkelerine gönderilen terörist sayısı 21'e yükseldi
01 Aralık 2019 15:03		 CHP'den 'dört aşamalı' ekonomi planı
01 Aralık 2019 14:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:03 - 'Oksijen deposu kenevirin ekimi teşvik edilmeli'18:58 - Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın acı günü18:53 - Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi18:48 - Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu18:43 - Erdoğan, AB Komisyonu yeni Başkanı ile görüştü18:38 - Cem Uzan, Babacan'ı suçladı18:33 - Kayseri Şehir Hastanesi'de doktorlara hipnoz eğitimi18:28 - Boeing 737 MAX yasakları iç hatları vurdu18:27 - Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü18:23 - Yemek kitaplarının 'Nobeli'nde Türk şefe ödül
18:18 - 2 asırlık lezzet parmak ısırtıyor18:13 - Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi18:08 - Enerji için karbondioksit tüketen bakteri türü geliştirildi18:03 - Siber tatbikat için Türkiye'ye gelecekler17:58 - Bu elma bozulmadan bir yıl saklanabiliyor iddiası17:53 - Bu ukuldaki 195 öğrenciden 105'i yabancı uyruklu17:48 - Bartholomeos'un evine giren 5 hırsız tutuklandı17:43 - Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Kamu'da aktif 1400 FETÖ'cü
Dünya 3'üncüsü olduk...Karnımız değil gözümüz aç
Milletin efendisi değilsiniz
Altın, avro ve doları solladı
'Evli'den daha az vergi alınsın
Bakan Soylu: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
Sözleşmeli öğretmenleri aşağılayan tebliğ için inceleme
Meteoroloji uyardı kar geliyor! İşte alarm verilen iller
Davutoğlu, iki isimle aynı karede
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bijon 1
papiss cisse 1
nasır 1
çılgın orman 1
John Wick 3 Parabellum 1
awm 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 4
ebru polat 1
çok tatlısın 1
SON İLANLAR
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
İstanbul Mataş 1 İşçi Alacak
Hatay Beten Organizasyon 6 İşçi Alacak
Giresun Espiye Ener İnş. 1 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt KHGB Geçici 2 İşçi Alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam