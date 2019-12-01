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Erdoğan, AB Komisyonu yeni Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.
 01 Aralık 2019 18:43
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Erdoğan, AB Komisyonu yeni Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, von der Leyen'in talebi üzerine kendisiyle görevine başladığı ilk gün telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Türkiye ve AB arasındaki 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde Türkiye'deki Suriyelilere destek verilmesi ve Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgeye Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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