Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.
|01 Aralık 2019 18:53
|Yazdır
Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yapımı süren, Türkiye'nin en uzun köprüsünde çalışan vinç devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf ilçesinde şu an tek tarafı kapalı olan köprüde çalışan vinç, inşaat alanında çalıştığı esnada yükünün ağırlığına dayanamayarak devrildi.
Olayda ölen ve yaralanan olmazken, trafiğe açılan tek yönlü köprüden geçen sürücüler vincin dik şekilde durmasını seyrederek şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Batman'dan Gercüş ilçesine doğru gelen yolculardan Barış Keskin ilk kez böyle bir kazayı gördüğünü söyledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
01 Aralık 2019 18:48
|2 asırlık lezzet parmak ısırtıyor
01 Aralık 2019 18:18
|Kartepe, Abant ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı düştü
01 Aralık 2019 16:53
|Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı
01 Aralık 2019 15:56
|İstanbu'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
01 Aralık 2019 15:27
|Yediemin otoparkına çekilen araçlar çürümeye terk edildi
01 Aralık 2019 15:11
|Alanya'da art arda hortumlar
01 Aralık 2019 14:57
|Bir bardak suyla başlayan dostluk
01 Aralık 2019 14:34
|Sosyal medyada gündem olan esrarengiz fotoğraf
01 Aralık 2019 14:02
|Muhtarlar, sorunlarını mobil uygulamayla belediyeye iletiyor
01 Aralık 2019 13:57