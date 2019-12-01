Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın acı günü
|01 Aralık 2019 18:58
|Yazdır
Tokat'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır hastanede tedavi gören Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84) yaşamını yitirdi.
Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak, 2 Şubat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Köydeki komşuları tarafından evden alınıp, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise tedaviye alındı.
Tokat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 aydır tedavi gören Ömer Çakmak, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Faslı geline Balıkesir'de köy düğünü
01 Aralık 2019 18:27
|Yemek kitaplarının 'Nobeli'nde Türk şefe ödül
01 Aralık 2019 18:23
|Küçük Onur, 3 senedir evinde öğretmeninden ders alıyor
01 Aralık 2019 17:43
|Muşlu muhtar amcasından aldığı mührü 62 yıldır taşıyor
01 Aralık 2019 17:23
|Evinde ölü bulunan akademisyen, toprağa verildi
01 Aralık 2019 17:08
|Barış Pınarı Harekatı için evini bağışlamıştı, intihar etti
01 Aralık 2019 16:22
|Cilt sanatı ustası İslam Seçen toprağa verildi
01 Aralık 2019 16:04
|Doğu Ekspresi ile yardım dağıtmaya geldiler
01 Aralık 2019 15:51
|Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor
01 Aralık 2019 15:42
|Sosyal medya Berfin Dağ'ı konuşuyor! Azmin zaferi
01 Aralık 2019 15:23