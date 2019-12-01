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Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın acı günü

Tokat'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır hastanede tedavi gören Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84) yaşamını yitirdi.
 01 Aralık 2019 18:58
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Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın acı günü

Tokat'ta, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen ve 10 aydır hastanede tedavi gören Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın babası Ömer Çakmak (84) yaşamını yitirdi.

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'ın Zile ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde yaşayan annesi Sultan (61) ve babası Ömer Çakmak, 2 Şubat'ta sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendi.

Köydeki komşuları tarafından evden alınıp, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Sultan Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakmak ise tedaviye alındı.

Tokat Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 aydır tedavi gören Ömer Çakmak, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çakmak'ın cenazesi, yarın Narlıkışla köyünde toprağa verilecek.
DHA
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