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'Oksijen deposu kenevirin ekimi teşvik edilmeli'

Tekstilden otomobil sektörüne kadar geniş kullanım alanı bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikalar yeniden şekilleniyor. Uzmanlar, 50 bin çeşit ürüne hammadde olan kenevirin ekiminin teşvik edilmesi ve üretim alanlarının artırılması gerektiğini dile getirdi.
 01 Aralık 2019 19:03
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'Oksijen deposu kenevirin ekimi teşvik edilmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda kenevir üretimin önemine dikkat çekerek, kenevir ekim sürecini yeniden başlatacaklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından tekstilden otomobil sektörüne kadar geniş kullanım alanı bulunan ve birçok faydası olan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikalar yeniden düzenlendi.

AMAÇ DIŞINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASAK

Yapısındaki uyuşturucu madde oranından dolayı kontrollü ekilmesi gereken kenevirle ilgili Türkiye'deki mevzuata göre lif, sap ve tohumunun amacı dışında yetiştirilmesi yasak. Bilimsel araştırmalarla ise THC'si düşük kenevir çeşitlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. 2016 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğle, kenevir yetiştirilecek yerlerde, ekiminin izne bağlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve izinsiz ekimlere uygulanacak işlemlere ilişkin esaslar belirlendi.İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Rize'de ise kenevirin ekimi izinle serbest hale getirildi.

PANEL DÜZENLENDİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Gıda, Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, kenevir yetiştiriciliği ve endüstriyel önemine dikkat çekmek için bir panel düzenledi. Üniversitenin Halkalı Yerleşkesinde gerçekleşen panelde, kenevirin günümüzde ve gelecekteki yeri, Türkiye'nin ekonomisi, tarımı, gıdası ve geleceği için faydalarının yanı sıra endüstriyel uygulamaları da masaya yatırıldı.İlk kez düzenlenen panele, İZÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Nazlı, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Avrasya Bir Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Gazeteci-Yazar İsmail Tokalak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

İZÜ Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Nazlı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir ekimini desteklemesinden sonra sorumluluk hissettiklerini ve keneviri gıda açısından ele almak için paneli düzenlediklerini söyledi.

KENEVİR EKİMİNİN HUKUKİ BOYUTU

Kenevirin her şeyinin faydalı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Nazlı, "Ekim, 2016 yılında çıkan kenevir yetiştiriciliği yönetmeliğine göre yapılıyor. Ekmeden önce izin almak zorundasınız, denetimlere de tabi tutuluyorsunuz. Tohumlarını Tarım Bakanlığı gözetiminde temin edip, sürekli rapor vermeniz gerekiyor. Kenevir her alanda kullanılıyor. Üniversitelerin, özel sektörün ve devletin iş birliği içerisinde keneviri plan dahilinde geliştirip ki özellikle tohum bulma sorunu var, tohumları ıslah edip kenevir yetiştiriciliğine önem vermesi gerekiyor. Yerli ve milli kenevir tohumlarını elde etmeliyiz" dedi.

"KENEVİR OKSİJEN FABRİKASIDIR"

Keneviri birçok açıdan önemli gördüğünü söyleyen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "Kenevir çok gübre ve su istemiyor, kendini şartlara uyduruyor, oksijen fabrikasıdır. Astım hastaları Ayvalık'a gidiyor. Balkonunuza kenevir ekin, astım krizleri en aza inecektir. Sadece kenevirin yağını yiyerek kanser ve şeker hastalığına yakalanmama imkanınız var. Şeker ve kanser hastaları tüketirse hastalıklarının gelişmesi engellenir. Kanser hücreleri oksijenin yoğun olduğu ortamlarda gelişmiyor" diye konuştu.

"BUZAĞI ÖLÜMLERİNİ BİTİRİR"

"Hayvanlarınızın altına keneviri atın yerse de şifa üstüne yatarsa da şifadır" diyen Dilipak, "Hayvanat bahçelerinde ve ahırlarda kenevir kullanmak gerekir. Yeşil değil kurutulduktan sonra kümes hayvanlarının yemlerine katılması lazım. Kenevirden elde edilen ekstraktları buzağıya verirseniz, buzağı ölümleri de bitiyor. Türkiye'de her sene buzağı ölümlerinden yüz binlerce hayvanı kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

"KENEVİRİ SAHİPLENMELİYİZ"

Türkiye'nin enerji açığına da büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Dilipak, "Türkiye'nin her tarafına balkonlar da dahil kenevir eksek sonra kesip tohumlarını sıksak petrol açığı olmaz özellikle mazot, motorunuzu da korur. Kenevir, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını çözer. Alerji geleceğin en büyük tehlikelerinden biri hormonal bozukluklar da aynı şekilde nesli tehdit ediyor. Bunu korumak için en ucuz, acısız yol keneviri sahiplenmemizdir" dedi.

Kenevirin Allah'ın nimeti bir ürün olduğunu söyleyen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "Arabaların içini kenevirle kaplamamız gerekiyor. Evin perdelerini ve duvar kağıtlarının kenevirden olması lazım. Isı, ses geçirmiyor, bakteri barındırmıyor, radyasyonu emiyor bu Allah'ın bir nimetidir" diye konuştu.

EVDEKİ KARINCALARA ÇÖZÜM; KENEVİR

Abdurrahman Dilipak, "Ceketiniz, göleğiniz kenevirdense kurşun geçmiyor, zırh görevi görüyor. Evlerimize karınca giriyor diye şikayet ediyoruz, kenevir ekin veya tuğlanızı kenevirden yapın haşarat gelmez" ifadelerini kullandı.

"50 BİN ÜRÜNE HAMMADDE OLUYOR"

48 yıldır Türkiye'de kenevir ekiminin yasak olduğunu aktaran Avrasya Bir Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yalçın Koçak ise, kenevirin mucizevi bir bitki olduğunu söyledi. Dr. Koçak, "Sümer tabletlerinde insanlığa hediye olarak gönderilmiş 4 bitkiden bir tanesidir. 50 bin çeşit tane ürüne hammadde oluyor, dünyada başka bir benzeri yoktur. İplikten, biyopolimerlere, kompozit yapıdan kozmetik sanayine, kağıttan zırh yapımına kadar her alanda kullanabiliyoruz" dedi.

"2018'DE BİN 100 DÖNÜMLÜK KENEVİR EKTİK"

Ekimi ve bakımının zahmetli olmadığını vurgulayan Dr. Koçak, "Geçtiğimiz yıla kadar endüstriyel kenevir ekimi 19 ilde yapılıyordu. Kenevir Tarımsal kooperatifi aracılığıyla ekim alanlarının genişlemesi için ilgili kurumlara başvurularımızı yapıyoruz. 19 ilin 15'inde bin 100 dönümlük kenevir ekimi yaptık. Bu yıl bol miktarda da tohumumuz var, daha da çok ekeceğiz. Sağlığım müsaade ederse Hollanda'nın yüz ölçümü oranında ekim alanına ulaşana kadar endüstri keneviri ekmeye devam edeceğim" diye konuştu.
DHA
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