Emeklinin maaşını çalan şüpheli tutuklandı
|01 Aralık 2019 19:54
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir emeklinin maaşını "kapkaç" yöntemiyle çalan şüpheli tutuklandı.
Hayriye Mahallesi'nde emekli Hamza Canbekler'e (68) tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp elinde saydığı emekli maaşını "kapkaç" yöntemiyle alarak kaçan kişinin yakalanması için özel ekip kuruldu.
Çevredeki güvenlik kameralarının yanı sıra MOBESE kameralarını inceleyen ekip, kaçan kişinin Mehmet M. olduğunu belirledi.
Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık raporu için Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.
Daha sonra adliyeye getirilen Mehmet M, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Mehmet M. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.
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