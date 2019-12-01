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Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş'in rakamlarını bekliyor

Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kendi asgari ücret tekliflerinin hazır olduğunu, ancak Türk-İş'ten gelecek rakamları beklediklerini söyledi.
 01 Aralık 2019 20:08
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Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş'in rakamlarını bekliyor

Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kendi asgari ücret tekliflerinin hazır olduğunu, ancak Türk-İş'ten gelecek rakamları beklediklerini söyledi.

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit mahallesine, Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından yaptırılan Kocaseyit İlkokulu'nun açılış törenine Hak-İş Konfesderasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevzuatımıza göre işçi kesimini en büyük Konfederasyon temsil ediyor. Bu sene Türk-İş Genel Başkanının talebi üzerine, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş'i temsil eden heyet, geçtiğimiz gün Hak-İş'i ziyaret etti. Kendileriyle bir görüşmemiz oldu. Türk-İş'in rakamları, bizim rakamlarımız ve DİSK'in belirleyeceği rakamlar konusunda ortak bir rakam belirleyebilirsek, önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Henüz şu anda görüşmelerin ilk aşamasındayız. Türk-İş'in belirleyeceği, bizim de üzerinde mutabık kalacağımız bir rakamı tespit edersek, bunun arkasında durup ve destek vereceğiz. Hak-İş olarak Türk-İş'ten gelen böyle bir adımın karşısında bizim bir rakam belirlememiz gerçekten bu ortak çalışmaya zarar verir diye düşünüyoruz. Yoksa Hak-İş'in çalışmaları tamam. Raporlarımız tamam. Asgari ücretle ilgili ne beklediğimiz, ne istediğimiz bunun gerekçeleri ile beraber geniş bir raporumuz var. Ancak bu raporu, Turk-İş ile birlikte çalışma kararı çıkınca, kamuoyu ile paylaşmayı şimdilik düşünmüyoruz. Ama önümüzdeki günlerde gelişmelere göre değerlendireceğiz" dedi.
DHA
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