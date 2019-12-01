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Yurt dışında ne kadar Türk yaşıyor?

Yurt dışında yaşayan Türklerin sayısı 7 milyona ulaştı. Bu rakamın 2 milyonunu 25 yaş altı oluşturuyor. En çok Türk 1,8 milyon ile Almanya'da bulunurken, bu nüfusun ana vatana katkısı 5 milyar dolar. İngiltere'de 124 bin 462 Türk, Çin'de ise 2 bin 870 Türk yaşıyor. ABD'deki Türk sayısı ise 128 bin 244.
 01 Aralık 2019 20:23
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Yurt dışında ne kadar Türk yaşıyor?

Türkiye dışında yaşayan Türklerin sayısı 7 milyona ulaştı. Bu nüfusun 2 milyonunu 25 yaş altı oluşturuyor. Yurt dışındaki Türklerin ana vatana katkısı 5 milyar doları buluyor. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türklerin, anavatan ile bağlarının kopmaması için çalışmalar arttı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, diaspora üyelerinin kimlik ve kültürlerini korumaları hedefleniyor. Ayrıca diasporanın anavatan aidiyetinin muhafaza edilmesi amaçlanıyor. Son olarak diasporanın yaşandığı ülkelerdeki sosyal ve ekonomik statülerinin yükseltilmesi planlanıyor. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türk sayısı 7 milyona ulaştı. Türkiye diasporayı güçlendirmek için çalışma yürütüyor. Yapılan çalışmalarda yurtdışında yaşayan Türklerin ana vatanla olan bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

1961'DE BAŞLADI

Türkler çalışmak için 1961 yılında Almanya'ya, 1964 yılında Avusturya, Belçika ve Hollanda'ya, 1965 yılında Fransa ve 1967'de Avustralya'ya gitti. Aradan geçen sürçte 5 kuşak yurt dışında yaşadı. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinde olmak üzere yurt dışında yaşayan Türk nüfusu bugün 7 milyona ulaştı.

DİASPORA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

ABD ve Avrupa ülkelerinde Türkiye'yi hedef alan söylem ve davranışlar sonucunda Türk diasporasının öneminin artması ile birlikte çalışmalar başlatıldı. Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatan ile bağını kuvvetlendirmek için adımlar atıldı. Buna göre, diaspora üyelerinin kimlik ve kültürlerini korumaları sağlanacak. Diasporanın anavatan aidiyeti muhafaza edilecek. Diasporanın yaşadığı ülkelerdeki sosyal ve ekonomik statüleri yükseltilecek.

GENÇLERE YÖNELİK PROJE

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, yurt dışında yaşayan nüfusun 2 milyonunu oluşturan 25 yaş altındaki gençlerin, dillerini, kültürlerini, aidiyetlerini muhafaza etmek için projeler üretti. Diaspora gençlik buluşmaları, Yurtdışı Türkler Gençlik kampları gençler için yapılan çalışmaların başında geliyor. Ayrıca diasporayı oluşturan vatandaşların sıkıntılarını çözmeye yönelik de adımlar atıldı. Yurt dışındaki sigortalıların Türkiye'de tedavi edilmesi sağlandı.

ENGELLER KALDIRILDI

Dövizli askerlik uygulamasında engeller kaldırıldı. Yurt dışı borçlanması ile emeklilik düzenlemesi yaygınlaştırıldı. Yurt dışında yaşayan Türklerin genel seçimlerde oy kullanması da sağlandı. 2020 yılında da bu çalışmalara devam edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, Büyük diaspora buluşması, gençlik destek programı, spor destek programı, aile merkezleri kurulması gibi adımlar atılacak.

En çok Almanya'da

Yurt dışında yaşayan Türklerin en çok yaşadığı ülke Almanya. Almanya'da 1 milyon 803 bin 675 gurbetçi yaşıyor. Avustralya'da 54 bin 689 Türk hayatını sürdürüyor. İngiltere'de 124 bin 462 Türk, Çin'de ise 2 bin 870 Türk yaşıyor. ABD'de 128 bin 244 Türk bulunurken, Sudi Arabistan'da 25 bin 581 Türk var.
Yeni Şafak
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