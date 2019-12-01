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Otomotiv yan sanayi fabrikasındaki yangın devam ediyor

Düzce'de Otomotiv yan sanayi olarak otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada akşam saatlerinde başlayan yangın devam ediyor.
 01 Aralık 2019 20:33
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Otomotiv yan sanayi fabrikasındaki yangın devam ediyor

Düzce'de Otomotiv yan sanayi olarak otomotiv yedek parçaları üreten bir fabrikada akşam saatlerinde başlayan yangın devam ediyor. Yangına Düzce'nin ilçe itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bolu, Sakarya ve Kocaeli İtfaiyesi de müdahale ediyor.

Otomotiv Yan sanayi kuruluşu olarak yedek parça üretimi yapan Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada akşam saatlerinde boyahane bölümünde nedeni henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Plastik ve kauçuk malzemelerin bulunduğu depo kısmına sıçrayan alevler, fabrikayı sardı. Akşam saatlerinden beri yangına Beyköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra Düzce ve ilçe itfaiye ekipleri ile Bolu, Sakarya, Kocaeli Belediyelerine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de müdahale ediyor.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için binanın krokisi üzerinde çalışma yaparak, yangını kontrol altına almaya çalışırken, fabrika çalışanları ise yanıcı malzemeleri ise fabrikadan uzaklaştırmaya çalışıyor.
İhlas Haber Ajansı
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