Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı
|01 Aralık 2019 20:38
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İstanbul Sancaktepe'de asker uğurlamasında trafikte terör estiren magandalar, polislerin yaptığı çalışmaların neticesinde yakalandı. Emniyete götürülen şahıslara trafiği tehlikeye düşürmekten cezai işlem uygulanırken, iki kişinin ehliyetine el koyuldu.
16 Kasım günü Sancaktepe Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde bulunan tünelde toplanan sürücüler, trafikte terör estirmiş ve trafiği tehlikeye düşürmüşlerdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Genel Trafiği Tehlikeye Sokma' konusuyla ilgili şahısları belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatmıştı. Medyada bulunan fotoğraf ve videoları inceleyen ekipler, araçların plakaları üzerinden şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen M.C.G., K.E.K., C.E., S.Y., G.A. ve E.K. isimli şahıslar asayiş şube amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıslara trafik kuralları gereğince cezai işlem uygulanırken, E.K. ve G.A. isimli şahısların ehliyetlerine el koyulduğu öğrenildi.
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