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Not ortalamasını tutturanlara istihdam garantisi

Süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir firma, Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Programı ile Süt ve Ürünleri Teknolojileri Programı'nı en yüksek puanla kazanan ilk üç öğrenciye mesleki eğitim bursu sağlayacak.
 01 Aralık 2019 20:53
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Not ortalamasını tutturanlara istihdam garantisi

Süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir firma, Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı Programı ile Süt ve Ürünleri Teknolojileri Programı'nı en yüksek puanla kazanan ilk üç öğrenciye mesleki eğitim bursu sağlayacak. Firma, ayrıca ilgili programları en az 2,5 not ortalaması ile tamamlayan tüm öğrencileri bünyesinde istihdam edecek.

Sütaş, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile eğitimde işbirliği protokolünü yeniledi. Protokol kapsamında BUÜ Karacabey Meslek Yüksekokulu'nun 'Süt ve Besi Hayvancılığı Programı' ile 'Süt ve Ürünleri Teknolojileri Programı'nı en yüksek puanla kazanan ve kayıt yaptıran ilk üç öğrenciye mesleki eğitim bursu verilecek. Firma, aynı zamanda ilgili programları en az 2,5 not ortalaması ile tamamlayan tüm öğrencilere kendi bünyesinde istihdam garantisi verecek. Nitelikli öğrencilerin süt ve süt ürünleri konusunda eğitim veren okulları tercih etmelerinin sağlanması ve öğrencilerin başarısını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen burs protokolü, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tarık Tezel tarafından imzalandı.

Firmanın Karacabey Entegre Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni öncesi kısa bir açıklama yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Yeni dönemde inşallah Ziraat Fakültemiz ve Veteriner Fakültemizle de bu süreci daha da büyüteceğiz. Yıllar öncesinden başlayan süreç ve birliktelik inşallah 2050'lere ve hatta 2071'lere doğru uzayıp gidecek. Her yönetici bu işbirliğine bir tuğla koymaya devam ediyor. Bizler de birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde de güzel projelerde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Protokolde emeği geçenlere teşekkür ediyor, hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

İmzaların atıldığı törenin ardından yürütülen çalışmalar hakkında üniversite heyetine bilgi verildi.
İhlas Haber Ajansı
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