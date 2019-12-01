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Nagatomo Galatasaray'ı ipten aldı!

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
 01 Aralık 2019 21:00
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Nagatomo Galatasaray'ı ipten aldı!

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu.

Bordo-mavililerin golünü 51. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Karadeniz temsilcisi 23 puanla haftayı kapadı. Galatasaray ise 20 puanda kaldı.

Galatasaray ligde bir sonraki hafta ligin dişli takımlarından Alanyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise Konya deplasmanına gidecek.
DHA
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