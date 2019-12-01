'Devletin içinde deşifre olmamış insanlar var'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kamu kurumlarındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) varlığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ben şuna inanıyorum ki devletin içinde hala bu örgüte mensup ama deşifre olmamış insanlar var." dedi.

"DEŞİFRE OLMAMIŞ İSİMLER VAR"

Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı "Siyaset Kültürü" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet içinde hala FETÖ'ye mensup ama deşifre olmamış insanların bulunduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Devletin içerisinde halen FETÖ'cüler olduğu yönünde bir kanaate iktidar da sahip ki, Sayın Cumhurbaşkanı da sahip ki hala bunu böyle devam ettirmeyi tedbir olarak gerekli görüyor.

Çünkü mahkemeye gitse hemen ispat edemeyeceğini biliyor. O halde en azından 'Ben bunları görevden alırım, bunlar bulundukları makamı iktidar aleyhine kullanamazlar' diye düşünüyor. Ama tam tersi tezahür ediyor. Çünkü mağduriyetler arttıkça iktidara karşı tepkiler artıyor. Mağduriyetler arttıkça oy kaybediyor iktidar" diye konuştu.