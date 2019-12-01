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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
 01 Aralık 2019 21:11
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Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde kar yağışının 2 bin rakımlı Çambaşı ve Turnalık Yaylası'nda etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücülerin yolda kaldığını ifade eden Kaya, yaklaşık 100 aracın belediye araçları ve kara yolları ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.

Başkan Kaya, yolda mahsur kalan sürücülerin çoğunun aracında kış lastiği ve zincir bulunmadığını aktararak, "Yaylaya gelecek sürücülerin kış tedbirlerini alarak yola çıkmalarını öneriyoruz." dedi.

Kar yağışının özellikle iki yaylada etkisini gösterdiğinin altını çizen Kaya, belediye ekiplerinin olası olumsuzlukların önüne geçmesi amacıyla görevlerinin başında olduğunu aktardı.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda etkisini gösterdiğini bildirdi.

Geçtan, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle iki tırın yaylada kaydığını, bu nedenle trafiği aksattığını belirterek, "Bunun yanında mahsur kalan 11 araç yerlerinden kurtarıldı. Ekiplerimiz görevlerinin başındadır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
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