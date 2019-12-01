Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
|01 Aralık 2019 21:11
|Yazdır
Ordu'nun yüksek kesimlerindeki ilçelerde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yolda mahsur kalan araçlar belediye ekiplerince kurtarıldı.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde kar yağışının 2 bin rakımlı Çambaşı ve Turnalık Yaylası'nda etkili olduğunu söyledi.
Kar yağışı nedeniyle bazı sürücülerin yolda kaldığını ifade eden Kaya, yaklaşık 100 aracın belediye araçları ve kara yolları ekiplerince kurtarıldığını ifade etti.
Başkan Kaya, yolda mahsur kalan sürücülerin çoğunun aracında kış lastiği ve zincir bulunmadığını aktararak, "Yaylaya gelecek sürücülerin kış tedbirlerini alarak yola çıkmalarını öneriyoruz." dedi.
Kar yağışının özellikle iki yaylada etkisini gösterdiğinin altını çizen Kaya, belediye ekiplerinin olası olumsuzlukların önüne geçmesi amacıyla görevlerinin başında olduğunu aktardı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda etkisini gösterdiğini bildirdi.
Geçtan, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle iki tırın yaylada kaydığını, bu nedenle trafiği aksattığını belirterek, "Bunun yanında mahsur kalan 11 araç yerlerinden kurtarıldı. Ekiplerimiz görevlerinin başındadır." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yolda buldu! Üzerinde Kraliçe Nikaia'nın adı yazıyor
06 Ekim 2019 20:06
|Doğu'nun en büyük ilçelerinden Tatvan, susuz bırakıldı
05 Eylül 2019 15:54
|'Aylan Bebek' filminin fragmanı yayımlandı
15 Ağustos 2019 22:13
|Devletin Çelik Bileği: Şanlı Özel Harekat
08 Temmuz 2019 21:36
|Yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı
15 Haziran 2019 16:37
|MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı
11 Mayıs 2019 16:55
|Jandarmadan 23 Nisan klibi
22 Nisan 2019 21:28
|Jandarmadan 'Çanakkale Zaferi' videosu
17 Mart 2019 22:00
|Kar yağışına dayanamayan toprak ev çöktü
17 Mart 2019 09:33
|Bingöl'deki trafik kazası araç kamerasına yansıdı
17 Şubat 2019 20:28