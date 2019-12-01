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Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı
Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
|01 Aralık 2019 21:17
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Niğde'de 3 aracın karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Niğde-Kayseri yolunda meydana gelen kazada sürücüleri öğrenilemeyen 3 aracın karıştığı kazada yaralanan Kenan Deniz (39), Güzide Deniz (29), Feriha Koyun (34), Sümeyye Koyun (35), Furkan Koyun (13), Şükran Koyun (8), Muhammed Kağan Koyun (2 ), Zekiye Gültekin (52), Zekiye Nur Gültekin (2 ) olay yerine gelen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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