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Sulh Hakimliği, hız sınırını 1 km aşan sürücüye verilen cezayı iptal etti

Karara göre; hız limitinin sadece bir km ile aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine varılmışsa da o zaman yasal % 10'luk tolerans ne işe yaramaktadır?
 02 Aralık 2019 13:35
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Sulh Hakimliği, hız sınırını 1 km aşan sürücüye verilen cezayı iptal etti

Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğince, Radarlı hız denetimlerinde otomobiller için hız sınırının 110 olduğu, yasal %10'luk tolerans ile bu rakamın 121 km olduğu, fakat kesilen ceza tutanağına göre hızın 122 km/saat olduğu, hız limitinin sadece bir km ile aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine varılarak ceza iptal edilmiştir.

Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararı oldukça tartışmalıdır.

Zira karara göre; hız limitinin sadece bir km ile aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine varılmışsa da o zaman yasal "%10'luk tolerans ne işe yaramaktadır?" sorusu da cevapsız kalmaktadır. Çünkü kanun koyucu zaten belirlenen hız limitinin çok az farkla aşılabileceğini düşünerek araç hızı ile denetleme ekipmanı arasında ölçüm farklılıkları olabileceğinden hareketle % 10'luk toleransı uygulaması getirmiştir.

İşte Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğinin tartışmalı kararı;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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