Sulh Hakimliği, hız sınırını 1 km aşan sürücüye verilen cezayı iptal etti
|02 Aralık 2019 13:35
|Yazdır
Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğince, Radarlı hız denetimlerinde otomobiller için hız sınırının 110 olduğu, yasal %10'luk tolerans ile bu rakamın 121 km olduğu, fakat kesilen ceza tutanağına göre hızın 122 km/saat olduğu, hız limitinin sadece bir km ile aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine varılarak ceza iptal edilmiştir.
Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğinin bu kararı oldukça tartışmalıdır.
Zira karara göre; hız limitinin sadece bir km ile aşılmasının hakkaniyet gereğince makul sayılabileceği kanaatine varılmışsa da o zaman yasal "%10'luk tolerans ne işe yaramaktadır?" sorusu da cevapsız kalmaktadır. Çünkü kanun koyucu zaten belirlenen hız limitinin çok az farkla aşılabileceğini düşünerek araç hızı ile denetleme ekipmanı arasında ölçüm farklılıkları olabileceğinden hareketle % 10'luk toleransı uygulaması getirmiştir.
İşte Ceyhan Sulh Ceza Hakimliğinin tartışmalı kararı;
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Trafik polisini şehit eden sürücüye 20 yıl hapis cezası
12 Kasım 2019 22:48
|Sağlıkta şiddete emsal karar
12 Kasım 2019 22:26
|Hakan Şükür'ün babasının mal varlıklarına tedbir konuldu
09 Kasım 2019 19:18
|Uyuşmazlıktan Mahkemesinden 11 yeni karar
09 Kasım 2019 07:33
|Mahkeme, Şehir Üniversitesi'nin mal varlıklarına konulan tedbiri kaldırmadı
08 Kasım 2019 16:25
|Memurlara yersiz yapılan ödemelerin geri alınması hakkında uyuşmazlık mahkemesinden önemli karar
05 Kasım 2019 18:13
|Aleyna'nın ölümüne sebep olan sürücüye beraat kararı
26 Ekim 2019 20:47
|Yüksek voltajın zararını elektrik dağıtım şirketi ödeyecek
23 Ekim 2019 22:21
|14 yaşındaki Suriyeli çocuğa cinsel saldırı' şüphelisi tutuklandı
18 Ekim 2019 22:45
|22 şirket hakkındaki kayyum kararı kaldırıldı
14 Ekim 2019 16:10