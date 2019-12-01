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Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanlayarak, "Vatandaşın ekonomik göstergelerini düzelten tek hükümetin adı 54. Erbakan hükümetiydi. Yeniden büyük Türkiye istiyorsanız, Yeniden Refah'ta toplanacaksınız." dedi.
 01 Aralık 2019 21:43
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Fatih Erbakan, AK Parti'ye katılacağı iddialarını yalanladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz. Bir kuruş ilave borç almayacağız. Her sene 100 milyar dolar ilave kaynak üreteceğiz. 100 milyar dolar ilave kaynağın yarısını borçları ödemede, yarısını da milletin hizmetini görmekte kullanacağız." dedi.

Erbakan, partisinin Turan Güneş Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kandıra İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, partililerin 17 Kasım'da Ankara'da yapılan 1'inci Olağan Büyük Kongre'de destan yazdığını söyledi.

Vaatlerini anlatan Erbakan, bazı çevrelerin, partisinin AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara da tepki gösterdi.

- "Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz"

Türkiye'nin ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu ülkede vatandaşın ekonomik göstergelerini düzelten tek bir hükümet vardı o hükümetin adı da 54. Erbakan hükümetiydi. Gittiğimiz her yerde vatandaş önümüzü kesip 'Allah Erbakan hocamızdan razı olsun. Eğer o gelip de o maaş zamlarını yapmasaydı bugün aldığımız bu paranın yarısını alıyor olacaktık.' diyorlar. Eğer yeniden o maaş zamlarına kavuşmak istiyorsanız, yeniden bolluk ve bereket istiyorsanız, yeniden büyük Türkiye istiyorsanız hep birlikte Yeniden Refah'ta toplanacaksınız diyoruz. Çünkü aynı ruh, aynı azim ve aynı hizmet aşkı bugün Yeniden Refah'ta var. Yeniden Refah gelecek yüzler yeniden gülecek."

Erbakan, kalkınma ve zenginleşmek için katma değerli üretim gerektiğini belirterek, "Biz gelir gelmez denk bütçe gerçekleştireceğiz. Bir kuruş ilave borç almayacağız. Her sene 100 milyar dolar ilave kaynak üreteceğiz. 100 milyar dolar ilave kaynağın yarısını borçları ödemede, yarısını da milletin hizmetini görmekte kullanacağız. Üretimi, istihdamı ve ihracatı en güçlü şekilde teşvik edeceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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