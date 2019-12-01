Mersin'deki duvar yazılarıyla ilgili Emniyet'ten açıklama
Mersin Yenişehir'de, bazı evlerin duvarlarına yazılan tarihler, ilçe sakinleri arasında tedirginliğe neden oldu. Tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için polis, inceleme başlattı.
|01 Aralık 2019 21:50
|Yazdır
Yenişehir'e bağlı Piri Reis Mahallesi'nde, Alevi ailelerin yaşadığı bölgedeki bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldığı görüldü. Alevi olmayanların ailelerin de evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi. İlçede tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için inceleme başlattı.
Emniyet'ten yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tedirginlik yaşanacak bir durum söz konusu değil. Halkımızın için rahat olsun" dedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ovit Dağı geçidi ulaşıma kapandı
01 Aralık 2019 22:07
|Antalya-Konya yolunda kar yağışı etkili oldu!
01 Aralık 2019 21:56
|Otomotiv yan sanayi fabrikasındaki yangın devam ediyor
01 Aralık 2019 20:33
|Türkiye'nin en uzun köprüsünde vinç devrildi
01 Aralık 2019 18:53
|Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
01 Aralık 2019 18:48
|2 asırlık lezzet parmak ısırtıyor
01 Aralık 2019 18:18
|Kartepe, Abant ve Ilgaz'a mevsimin ilk karı düştü
01 Aralık 2019 16:53
|Camideki musalla taşı, Roma dönemine ait lahit çıktı
01 Aralık 2019 15:56
|İstanbu'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
01 Aralık 2019 15:27
|Yediemin otoparkına çekilen araçlar çürümeye terk edildi
01 Aralık 2019 15:11