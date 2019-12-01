Antalya-Konya yolunda kar yağışı etkili oldu!
Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı düştü. Trafik ekipleri, Antalya- Konya yolunda sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı.
|01 Aralık 2019 21:56
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Antalya-Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00'de kar yağışı başladı.
Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü.
Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
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