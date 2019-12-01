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Kars Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz geldi

HDP'nin MHP'den 338 milyon 380 bin TL borçla devraldığı Kars Belediyesi'nin şu ana kadar tüm taşınmaz, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu.
 01 Aralık 2019 22:01
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Kars Belediyesi'nin banka hesaplarına haciz geldi

HDP'nin MHP'den 338 milyon 380 bin TL borçla devraldığı Kars Belediyesi'nin şu ana kadar tüm taşınmaz, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu.

Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca bu kez de belediyenin banka hesabında bulunan işçilerin bu ayki maaşlarına haciz konuldu.

Kars Belediyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yönetimimizi göreve geldiği Nisan ayından itibaren, çalışanlarımızın önceki dönemden ödenmeyen 3 aylık birikmiş maaşlarını yaşanan tüm maddi zorluklara rağmen ödemesini gerçekleştirerek, emekçi mağduriyetini giderip var olan farkı kapatmıştır. Fakat daha önceki dönemde belediyeye usulsüz biçimde iş yapmış ve resmi olarak yerine getirmesi gereken teslimi gerçekleştirmediği tarafımızda kanıtlanan Gökhan Yılmaz ve Azerhan Mutluer isimli kişilerin çalışanlarımızın bu ayki maaş hesaplarına banka üzerinden haciz koydurmaları sebebiyle ilgili maaş ödemesi yapılamayacaktır. Kamuoyuna duyurulur

Memurlar.Net
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