Sivas'ta öğrencilere yönelik izleme sınavı yapıldı

SİVAS Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) projesi kapsamında tüm lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik ikinci il geneli izleme sınavı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrencilerin kazanım düzeyini ölçmek için büyük önem taşıyan izleme sınavlarının devam edeceğini belirtti. İl genelinde 73 bin 500 öğrencinin katıldığı sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlandığını belirten Savaşçı, bu sınavlarla öğrencilerimizin mevcut durumlarını değerlendirerek gereken adımları atacağız. Sivas'ta çocuklarımızı hem akademik yönden hem de sosyal, sportif, kültürel alanlarda arzu ettiğimiz başarı seviyesine ulaştırmak için Valimiz Salih Ayhan'ın öncülüğünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. KÖPRÜ projesi ile inşallah akademik yönden arzu ettiğimiz başarı seviyesini yakalayacağız." dedi.

Savaşçı, il genelindeki DYK merkezlerinde eğitim gören tüm 8'inci sınıf öğrencilerinin 30 Kasım'da düzenlenecek DYK izleme sınavına katılacaklarını aktararak, öğrencilerin bu sayede ölçme ve değerlendirmesinin daha nesnel ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.