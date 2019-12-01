Mersin Büyükşehir personeline ilk yardım eğitimi

MERSİN Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen, 2019 yılı hizmet içi eğitimler kapsamında belediye personeline 'İlk Yardım Eğitimi' verildi.

Geçtiğimiz günlerde Mersin'de yaşanan bir olay, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermişti. Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak görev yapan ve daha önce Büyükşehir bünyesinde ilk yardım eğitimi alan Aziz Oğuz, geçtiğimiz günlerde bir kahramanlık hikayesine imza atmıştı. Kullandığı otobüste kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Faruk Özcan'a müdahale edip, kalp masajı uygulayan Oğuz, otobüsü yolcularla birlikte hastaneye kadar götürmüş ve Özcan'ın hayatını kurtarmıştı.

İlk yardım eğitiminin ilk bölümünde ilk yardımın teorik kısmı anlatılırken, ikinci bölümde hayati tehlikesi olan durumlarda yapılacak kurtarma hamleleri uygulamalı olarak personele gösterildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gün boyunca devam eden eğitime, itfaiye personelleri ve yeni göreve başlayan kadın şoförlerin yanı sıra tüm birimlerden ilgili personel katıldı.

Büyükşehir, herhangi bir kazada ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, hayati önem taşıyan uygulama olan ilk yardımın bilincini personele aşılıyor. Bu kapsamda düzenlenen eğitimi Dr. Kandemir iki bölümde gerçekleştirdi. İlk bölümde, ilk yardımın tanımı, acil yardım ve ilk yardım arasındaki farklar, ilk yardımın temek uygulamaları, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, Heimlich manevrası, kanamalı durumlarda ilk yardım, yanık, zehirlenme, kırık durumlarında ilk yardım gibi konuların teorik kısmı ayrıntılı bir şekilde katılımcılara aktarıldı.

Olay yerinde önce kendi can güvenliğini sağladıktan sonra etrafındaki insanları doğru ve sakin bir şekilde yönlendirerek, eldeki imkanları en iyi şekilde kullanan kişinin iyi bir ilk yardımcı olduğunu vurgulayan Dr. Kandemir, Türkiye'de doğru bilinen yanlışların, en çok sağlıkla ilgili olduğunu belirterek, ilk yardımda da çok fazla yanlış uygulama yapıldığını söyledi.

Kandemir, ilk yardımın temel bilgilerini verdikten sonra, hayat kurtarıcı manevra ve yöntemleri gerçeğe en yakın maketler üzerinde gösterdi. Katılımcılar, bebek ve yetişkin maketler üzerinde suni solunum, kalp masajı, Heimlich manevrası, boğucu sargı (turnike), tekniklerini uyguladı.