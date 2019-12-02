1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ücretini haftalık alan mı, yoksa aylık alan mı karlı?

Hesaplara göre ücretini haftalık alan aylık alana göre daha karlı olacaktır.
 02 Aralık 2019 14:00
Yazdır
Ücretini haftalık alan mı, yoksa aylık alan mı karlı?

Genel kabule göre;

1 yıl=12 aydır.

1 ay=4 haftadır.

1 yıl=52 haftadır.

Yukarıdaki kabullere göre 12 ay; 52 hafta mıdır, yoksa 48 hafta mıdır?

Genel kabule göre 12 ay=48 haftadır.

Fakat artık günler ve haftalar nedeniyle bir yılda; 52-48=4 hafta eksik kalıyor.

Peki o zaman haber başlığında sorduğumuz soruya tekrar dönersek Ücretini haftalık alan mı yoksa aylık alan mı karlı?

Diyelim ki aylık 4000 lira ücret alıyorsunuz.

Yıllık olarak 12x4000=48000 lira yıllık kazancınız olacaktır.

Bu ücreti bir ayda 4 hafta olur hesabı yaparak 4'e bölelim yani haftalık 1000 lira ücretiniz var.

Bir yılda 52 hafta olduğuna göre 52x1000=52000 lira yıllık kazancınız olacaktır.

Yukarıdaki hesaplara göre ücretini haftalık alan aylık alana göre 52000-48000= 4000 lira daha fazla aldığından daha karlı olacaktır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi
02 Aralık 2019 11:40		 AYM kararı sonrasında, yeni yasal düzenleme nasıl yapılmalı?
02 Aralık 2019 11:00
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
02 Aralık 2019 00:04		 Müstafi hesabında hafta sonu tatili sayılır mı?
01 Aralık 2019 00:04
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
30 Kasım 2019 00:01		 Güvenlik soruşturmasında idari işlemler ve idari davaların akıbeti ne olacak?
29 Kasım 2019 18:00
Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
29 Kasım 2019 15:16		 Çakar cezasını rektör mü, rektörlük mü öder?
28 Kasım 2019 14:05
7 bin müstafi polis, mesleğe dönüş yasağının kalkmasını istiyor
27 Kasım 2019 14:04		 Müfettiş atamaları Cumhurbaşkanlığı onayından çıkarılmalı
27 Kasım 2019 11:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Piar'ın bu seçim anketi ne kadar güvenilir?14:30 - Bilimsel Toplantılara Katılım Yönergesi yayımlandı. Öğretmenlere yılda 2 defa katılım hakkı tanındı14:30 - Sigorta Tahkim Komisyonu üyeleri, aynı zamanda sigorta şirketi avukatı mı?14:24 - Ekrem İmamoğlu: Bu şehrin en önemli riski depremdir14:15 - 200 milletvekili arabuluculuk sınavına girdi14:14 - Bu sezon ilk kez tezgahlarda yerini alamadı14:11 - Bu kez yaya, minibüse çarptı14:05 - Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması14:01 - Sınıf arkadaşları için işaret dili öğreniyorlar14:00 - Ücretini haftalık alan mı, yoksa aylık alan mı karlı?
13:59 - 'Öğretmenin sınıftaki tavrı çocuğun gelişiminde etkilidir'13:51 - Firari FETÖ şüphelisi Sivas'ta yakalandı13:49 - Bu şehirde de halk ekmek satışı başladı13:47 - Site havuzunda 'haşema' davası başladı13:44 - Bu üniversitede çorbalar çeşmeden içiliyor13:42 - Doktorların da olduğu 46 kişiye ilaç yolsuzluğu operasyonu13:39 - Vali Kocabıyık'tan, Esila bebek için kök hücre ve kan bağışı13:35 - Sulh Hakimliği, hız sınırını 1 km aşan sürücüye verilen cezayı iptal etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Selçuk: 2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik
ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
John Wick 3 Parabellum 1
papiss cisse 1
wordpress 1
kiraz sapı 2
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 2
Nazire yapmak 2
öykü 1
combofix 1
Microsoft Security Essentials 1
hastalık hastası 1
SON İLANLAR
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam