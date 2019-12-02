Genel kabule göre;

1 yıl=12 aydır.

1 ay=4 haftadır.

1 yıl=52 haftadır.

Yukarıdaki kabullere göre 12 ay; 52 hafta mıdır, yoksa 48 hafta mıdır?

Genel kabule göre 12 ay=48 haftadır.

Fakat artık günler ve haftalar nedeniyle bir yılda; 52-48=4 hafta eksik kalıyor.

Peki o zaman haber başlığında sorduğumuz soruya tekrar dönersek Ücretini haftalık alan mı yoksa aylık alan mı karlı?

Diyelim ki aylık 4000 lira ücret alıyorsunuz.

Yıllık olarak 12x4000=48000 lira yıllık kazancınız olacaktır.

Bu ücreti bir ayda 4 hafta olur hesabı yaparak 4'e bölelim yani haftalık 1000 lira ücretiniz var.

Bir yılda 52 hafta olduğuna göre 52x1000=52000 lira yıllık kazancınız olacaktır.

Yukarıdaki hesaplara göre ücretini haftalık alan aylık alana göre 52000-48000= 4000 lira daha fazla aldığından daha karlı olacaktır.

Ahmet KANDEMİR