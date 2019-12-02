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İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'nin Leeds kentinde terör örgütü PKK yandaşları bir Türk öğrenciye saldırdı.
 02 Aralık 2019 00:47
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İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'nin Leeds kentinde terör örgütü PKK yandaşları bir Türk öğrenciye saldırdı.

Leeds'in kent merkezinde stant kurup Türkiye karşıtı propaganda yapan PKK destekçileri, kendilerine tepki gösteren Türk öğrenci Eren B'yi hedef aldı.

Türk öğrenci Eren B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Standa gelenlere Türkiye hakkında yanlış bilgi verildiğini görünce yaklaşıp 'Bizim Kürtlerle bir sorunumuz yok, terör örgütü PKK'yla mücadele ediyoruz' dedim. Bunun üzerine içlerinden biri 'Ben PKK'yım' deyip diğerlerini de çağırdı. Biri beni tutarken, diğeri kafama vurdu. Beş kişilerdi. Bu arada çekip yapmamayım diye telefonumu yere attılar." diye konuştu.

- "Her zaman ülkemi dışarıda savunmaya devam edeceğim"

Sokakta gördüğü polislere şikayette bulunduğunu ve daha sonra hastaneye sevk edildiğini anlatan Türk öğrenci, "Buradaki polislere şikayet ettim. Ama bir şey yapacaklarını sanmıyorum. 20-30 yumruk yedim ama her zaman ülkemi dışarıda savunmaya devam edeceğim." dedi.

Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin de devlet olarak Türk öğrenciye destek verdiklerini belirterek, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Sosyal medyada da Türk öğrenciye "PkkYpgTerrorinEngland" (PKK-YPG terörü İngiltere'de) etiketiyle destek verildi.

- PKK Avrupa'da terör estiriyor

PKK yandaşları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'na başlamasının ardından Avrupa'nın değişik kentlerinde gösteriler gerçekleştirmeye başlamıştı.

Gösteri düzenleyen terör örgütü yandaşları Belçika'da iki Türk gencini bıçaklarken, Norveç'te de bir kafede oturan Türkler ile içinde küçük bir bebek ve ailesinin bulunduğu araca taş ve sopalarla saldırmıştı.

Fransa'nın Strazburg kentinde yürüyüş yapan PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren Türk vatandaşlarının üzerine sopalarla yürümüştü.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK destekçilerinin saldırısına uğramıştı.

Ayrıca başta Almanya olmak üzere bazı ülkelerde de Türklerin gittiği camiler ve Türk iş yerleri hedef alınmıştı.

Avrupa ülkeleri, terör örgütleri listesinde yer almasına rağmen PKK yandaşlarının terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla gösteriler düzenlemesine izin veriyor.
Anadolu Ajansı
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