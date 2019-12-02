Asgari ücret mesaisi başlıyor
|02 Aralık 2019 06:41
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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.?
İŞÇİ TARAFI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.
YAŞAM MALİYETİ GÖZETİLSİN
"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz"
değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam
maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu
rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil
eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek
belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam
zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa
zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz.
Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur" görüşlerini paylaştı.
Asgari ücretle birlikte her şey değişti
2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5'lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçim indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar birçok değişiklik oldu. İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanında tüm tarafları ilgilendiren değişiklikler;
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