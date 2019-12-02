1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Asgari ücret mesaisi başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere bugün saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak.
 02 Aralık 2019 06:41
Yazdır
Asgari ücret mesaisi başlıyor

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.?

İŞÇİ TARAFI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

YAŞAM MALİYETİ GÖZETİLSİN

"Ayrıştığımız zaman bedelini beraber ödüyoruz. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz" değerlendirmesinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğuna dikkati çekerek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. İşveren tarafını temsil eden TİSK yönetimi ise yeni asgari ücretin işçiler kadar işverenler de düşünülerek belirlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Yatırım, üretim, ihracat, istihdam zincirindeki halkalardan her birini eşit derecede önemli görüyoruz. Biri kırılırsa zincir kopar. Çalışmalarımızı bu dengeleri dikkate alarak sürdürmeliyiz.
Asgari ücrete yapılacak artışı belirlerken, işçilerimiz kadar işsizlerimizi de düşünmek ortak sorumluluğumuzdur" görüşlerini paylaştı.

Asgari ücretle birlikte her şey değişti

2019 yılı asgari ücret yüzde 26.5'lik artışla brüt 2.558,4 liraya, net de 2.020,91 liraya yükseldi. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret sadece aylık maaş anlamına gelmiyor. Asgari ücretle birlikte; işsizlik maaşından genel sağlık sigortasına ödenecek primlere, askerlik ve doğum borçlanmasından asgari geçim indirimine, sosyal güvenlik prim cezalarından 65 yaş aylığına kadar birçok değişiklik oldu. İşte, yeni asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanında tüm tarafları ilgilendiren değişiklikler;
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yükseltilen fiyatları indirmiş gibi yaptılar
02 Aralık 2019 07:15		 Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
02 Aralık 2019 06:51
TÜRSAB Başkanlığına yeniden Firuz Bağlıkaya seçildi
01 Aralık 2019 21:30		 Yurt dışında ne kadar Türk yaşıyor?
01 Aralık 2019 20:23
'Oksijen deposu kenevirin ekimi teşvik edilmeli'
01 Aralık 2019 19:03		 Boeing 737 MAX yasakları iç hatları vurdu
01 Aralık 2019 18:28
Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi
01 Aralık 2019 18:13		 Mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi
30 Kasım 2019 23:44
Yerli ilaç startup şirketi 5 milyon liralık değerleme aldı
30 Kasım 2019 23:18		 Çiftçiler soruyor, ziraat mühendisleri cevaplıyor
30 Kasım 2019 23:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
8 milyonun gözü asgari ücrette
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YÖKDİL, YDS, İngilizce hazırlık kurslarında %30 indirim
Yükseltilen fiyatları indirmiş gibi yaptılar
Osmanlı arşivinde küf kokusu
Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
papiss cisse 1
yalnız kalan yazar 2
su elçileri 1
ebru polat 1
bandıra bandıra 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
nasır 1
awm 1
efsane cuma 1
öykü 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yargıtay Başkanlığı 33 İşçi Alacak
TÜBİTAK 10 Personel Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 129 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam