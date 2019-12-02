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NATO bir türlü PYD'yi terör örgütü olarak tanımıyor

70'inci yıldönümünü kutlayan NATO'nun Türkiye'ye bakışı hep kuruluş ilkeleriyle çelişti. Türkiye, 1952'de adım attığı NATO'dan gelen personel ve finansman taleplerinde üyelik ruhuna uygun davranırken ittifaktan kendi güvenliği ile ilgili olaylarda aynı sorumlu anlayışı göremedi. Bunun son örneğini PYD'nin terör örgütü olarak tanımlanmayan savunma planı oluşturdu.
 02 Aralık 2019 07:20
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NATO bir türlü PYD'yi terör örgütü olarak tanımıyor

NATO'nun kaderi Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak zirvede şekillenecek. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği zirvede liderleri 'stresli' bir gündem bekliyor. Türkiye açısından PKK/YPG tehdidini içeren ancak NATO Konseyi'nin onayına rağmen yayınlanmayan 'güvenlik planı' öne çıkıyor. Türkiye, geçtiğimiz günlerde ABD'nin itiraz ettiği plana ittifakın Rusya'ya karşı hazırladığı 'Baltık planı'nı engelleyerek rest çekti.

MÜTTEFİKLİKLE BAĞDAŞMIYOR

Türkiye bu yılki liderler zirvesinde, büyük katkıyı sunduğu NATO ittifakından, terörle mücadelesinde destek ve PKK/PYD-YPG'yi terör örgütü olarak tanımalarını bekliyor. Stratejik konumu ve askeri gücü açısından NATO içinde önemli rol oynayan Türkiye'ye karşı ittifak, sorumluluklarını yerine hiçbir zaman yerine getirmedi. 67 yıllık NATO-Türkiye birlikteliği ittifakın müttefiklikle bağdaşmayan 'kırıklarıyla' dolu.

Her Katkıyı Sunduk

Türkiye, dünya üzerindeki birçok NATO görevinde gerek askeri, gerek ekonomik, gerekse lojistik olarak aktif rol aldı. NATO tarafından Bosna, Afganistan, Kosova, Irak, Somali, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz'deki birçok harekat ve misyonlara Türk askeri aktif katılım sağladı. NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, gerek NATO görevindeki askeri gücü gerekse Türkiye'de ev sahipliği yaptığı karargahlar üzerinden katkı sunuldu.

İLK İHANET KÜBA

Ancak kuruluş anlaşmasında, "Taraflardan birine yapılan saldırı, herkese yapılmış kabul edilir" yazan NATO, söz konusu Türkiye'nin güvenliği olunca hiç adım atmadı. 57 yıl önce, ABD ile Sovyetler Birliği'nin nükleer savaşın eşiğinden döndüğü Küba krizi, Türkiye'nin ittifaktan ilk çalımı yediği gizli bir pazarlıkla son buldu. Moskova tehdidi karşısında Türkiye'nin güvenliği tehlikeye atıldı ve Rusya karşısında yalnız bırakıldı.

KIBRIS YAPTIRIMLARI

Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda ise NATO üyesi müttefiklerini bu kez açıkça karşısında buldu. Silah ambargosu ve ekonomik ambargolarla zayıflatılmak istendi. NATO, açıkça, örgütün bir diğer üyesi Yunanistan'ı destekledi. NATO, 30 yılı aşan terörle mücadelesinde de Türkiye'ye desteğinde sınıfta kaldı. Türkiye, tüm girişimlerine karşın NATO'yu PKK terörüyle mücadeleye angaje etmeyi başaramadı.

SURİYE'DE ORTAKLIK

NATO'nun PKK/PYD'ye DEAŞ'la mücadele adı altında verdiği destek de kuruluş felsefesi ile zıt düştü. PKK'nın Suriye'deki kolu PYD/YPG, ittifak üyesi ülkeler tarafından Suriye'de müttefik olarak görüldü. Türkiye'yi PKK/PYD ile mücadelesinde yalnız bırakan ve Türkiye'nin lehinde önlem alma ihtiyacı duymayan NATO, Türk askerinin sınırı geçmesine de türlü engellerle karşı çıktı.

NATO SADECE İZLEDİ

NATO'nun bugün ısrarla Baltıklarda almaya çalıştığı Rusya'ya karşı tedbirler, Türkiye sınırında işletilmedi. Suriye'de Türk savaş uçağının düşürülmesi ve Rus uçağının düşürülmesi ardından sadece itidal çağrısı yapan NATO, Rusya'nın S-400'leri bölgeye yerleştirmesi sürecini de izlemekle yetindi. Türkiye'nin talebi üzerine zorlukla getirilebilen Patriot bataryalarının çalıştırılıp çalıştırılmadığı bile şüpheli kaldı, üstelik kısa sürede de geri çekildiler.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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