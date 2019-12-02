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AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri

AK Parti'nin kongre sürecinde kadın kotası yüzde 30 olacak. Kadın Kolları Başkanı Selva Çam, isim belirlenirken dikkat edilecek kriteri şu şekilde aktardı: Bir isme kadın kollarında görev vereceksek, varsa ana kademedeki eşini istifa ettiriyoruz. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşleri yönetim kadrosunda olmamalı.
 02 Aralık 2019 07:35
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AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri

AK Parti, diğer kongrelerde olduğu gibi yeni kongre sürecinde de kadınlara geniş yer verecek. Listeler şekillendirilirken, kadın kotası yüzde 30 olarak belirlendi. Kongre süreciyle ilgili kadın kolları olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, yenilenme sürecinde gençlere ve kadınlara daha fazla yer verileceğini söyledi.

'AYŞE'LERİ 'AYŞE'LER BELİRLEYECEK

Kongre sürecine ilişkin ciddi bir sistem kurduklarını belirten Çam, "Bir referans sistemi olmaksızın 'Bizimle birlikte çalışmak isteyen herkese kapımız açık' dedik. Başvuruları il ve ilçelerimizden yapabilecekleri gibi, 'akkadinbasvuru.com' adresinden de yapabilirler" çağrısında bulundu. Kadın kolları olarak temel prensiplerinin tecrübeli isimlerle birlikte yeni katılımlar sağlamak olduğunu vurgulayan Çam, "Amacımız, il ve ilçelerinde daha geniş kitlelere hitap edebilecek bir yapıyı oluşturmak. Şu anda 2023 seçimlerinde aktif çalışacak arkadaşlarımızı seçeceğiz" diye konuştu. "Hatice ve Ayşelere yoğunlaştık" diyen Çam, "Sahadan şöyle sesler geliyor: 'Hatice ve Ayşeleri seçeceklerin de Hatice ve Ayşe olması gerekli.' Seçim yapacak kişilerin de sağlam kişiler olması gerekiyor" dedi.

EŞİ YÖNETİMDEYSE İSTİFA ETTİRİYORUZ

İlinde ve ilçesinde faydası olabilecek kişilerin görev almasını istediklerini kaydeden Çam, şöyle devam etti: "Örneğin, eşi ana kademedeyse, kendisine de kadın kollarında bir görev vereceksek eşini istifa ettiriyoruz. Bir aileden bir kişi görev almışsa zaten tüm aileyi kapsayacak şekilde görevi üstlenmiş oluyor. Belediye, il ve ilçe başkanlarının eşlerinin yönetim kadrosunda olmamaları gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Sadece partimizin ilkelerine sahip çıkmaları, doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamaları gerekiyor."
Yeni Şafak
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