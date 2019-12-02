1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!

Alışveriş çılgınlığının yaşandığı geçen hafta en çok satılan ürünlerin başında bebek bezi geldi. Aileler ise ekonomik olarak büyük yük oluşturan bebek bezindeki yüzde 18 KDV'nin inmesini istiyor.
 02 Aralık 2019 06:51
Yazdır
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!

Türkiye'de her yıl 1 milyon 200 binden fazla bebek dünyaya "merhaba" diyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 0-3 yaş arası bebek ve çocuk sayısı 5 milyonun üzerinde... Sektöre dönüşen anne ve bebek ürünlerine ihtiyaç ve ilgi sürekli artıyor. Ülkemizde bebek ekonomisinin yıllık cirosu 8 milyar TL civarında... Yeni doğan bebeklerin aylık bakım masrafları ortalama 400 lirayı buluyor. En büyük gider kalemi ise bebek bezi... Firmaların fahiş fiyatlarına tepki gösteren aileler Change.org sitesinde imza kampanyası başlattı. Firmalardan indirim isteyen aileler şu ana kadar 15 bin imzaya yaklaştı. Daha ucuza bebek bezi bulmak isteyen aileler çareyi internette ararken, internetteki fiyatların mağazalardan farkı yok. Ailelerin şikayet ettiği bir başka husus ise bebek bezinden alınan yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV).

RAKAM AŞAĞIYA ÇEKİLMELİ

'Ailelerin yükü hafiflemeli' diyen Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu "Ekonomik dalgalanmaların olduğu süreçte bebek bezi ve ıslak mendil fiyatları şişirildi... Dolar düştü ama fiyatlar inmedi. Sadece yalancı indirimlerle etiketler değişti. Bakanlık ticarette haksız rekabeti önleyecek bir düzenleme yaptı ama sonuç değişmedi. Sorun bununla da bitmiyor. Bir de KDV meselesi var. En az üç çocuk yapılması tavsiye ediliyor. Bebek bezlerindeki yüzde 18'lik KDV aşağılara çekilerek bebekli ailelerin bütçesinde bir hafiflemeye imkan tanınmalı. Bu adımla birlikte satıcılar da kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullandı.

MASRAF KATLANDI, ZOR DURUMDAYIZ

Bir yaşında çocuğu olan Mehmet Faik Öz "Bebekli aileler için bebek bezi çok temel ihtiyaç. Lüksten öte ekmek su gibi... Kitaplara uygulanan KDV indirimi beze de uygulansa iyi olur. Ailelere ilaç gibi gelecektir" diye konuştu. 5 ile 1,5 yaşında iki çocuğu bulunan Kübra Bozkır ise "İlk çocuğumda fiyatlar makul seviyelerdeydi. İkinci çocukta ise fiyatlarda büyük artışlar oldu. Masraflar yaklaşık iki kat arttı. Çok etkileniyoruz zor durumdayız. En ucuz bezi bulabilmek için market market sayfa sayfa kampanyaları araştırıyorum. KDV ise başka bir dert... Yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

'EFSANE CUMA'DA EN ÇOK SATILAN ÜRÜN BEBEK BEZİ

'Efsane Cuma' haftası tüketim çılgınlığı yaşandı. Ancak bu durum sadece lüks çılgınlığından ibaret değil. Geçtiğimiz hafta en çok satılan ürün, çocuklu ailelerin vazgeçilmezi bebek bezi oldu.

MAHMUT ÖZAY
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yükseltilen fiyatları indirmiş gibi yaptılar
02 Aralık 2019 07:15		 Asgari ücret mesaisi başlıyor
02 Aralık 2019 06:41
TÜRSAB Başkanlığına yeniden Firuz Bağlıkaya seçildi
01 Aralık 2019 21:30		 Yurt dışında ne kadar Türk yaşıyor?
01 Aralık 2019 20:23
'Oksijen deposu kenevirin ekimi teşvik edilmeli'
01 Aralık 2019 19:03		 Boeing 737 MAX yasakları iç hatları vurdu
01 Aralık 2019 18:28
Turizm kenti Antalya yılın son ayına rekorla girdi
01 Aralık 2019 18:13		 Mevsimsel alerjiye karşı propolis önerisi
30 Kasım 2019 23:44
Yerli ilaç startup şirketi 5 milyon liralık değerleme aldı
30 Kasım 2019 23:18		 Çiftçiler soruyor, ziraat mühendisleri cevaplıyor
30 Kasım 2019 23:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
8 milyonun gözü asgari ücrette
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YÖKDİL, YDS, İngilizce hazırlık kurslarında %30 indirim
Yükseltilen fiyatları indirmiş gibi yaptılar
Osmanlı arşivinde küf kokusu
Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bijon 1
Nazire yapmak 1
ınsan sevınce cok guzel,ADAM KADIN oluyor. 4
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 2
çılgın orman 1
ebru polat 1
John Wick 3 Parabellum 1
Amy Adams 1
Microsoft Security Essentials 1
Lauren german 2
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yargıtay Başkanlığı 33 İşçi Alacak
TÜBİTAK 10 Personel Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 129 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam