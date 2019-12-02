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8 milyonun gözü asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak maaşları belirlemek üzere masaya oturuyor
 02 Aralık 2019 07:25
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8 milyonun gözü asgari ücrette

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak maaşları belirlemek üzere masaya oturuyor.

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret pazarlığı bugün başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde ilk toplantısını yapacak. 15 kişiden oluşacak komisyonda kamuyu Aile Bakanlığı, işçi kesimini Türk-İş, işveren tarafını da TİSK temsil edecek. Yıl sonuna kadar en az 4 defa toplanacak olan komisyonda, asgari ücretlilerin sıkıntılarını dile getiren 'misafir işçi' bu yıl yer almayacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücrette 3 zam senaryosu masada olacak. İşte o rakamlar:

¥ Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre 2020 enflasyon hedefi olan yüzde 8,5 artış yapılırsa, brüt ücret 2 bin 775 TL'ye, net ücret de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 2 bin 191 TL'ye çıkacak.

¥ Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt ücret 2 bin 865 TL'ye, net ücret AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye çıkacak.

¥ Komisyon, yüzde 10 artışı kararlaştırırsa brüt ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkacak.

SENDİKALAR UZLAŞI ARAYACAK

Asgari ücret konusunda bu yıl Türk-İş, Hak-İş ve DİSK birlikte hareket edecek. Türk-İş'in aldığı karara göre 3 sendikanın uzlaştığı rakam masaya taşınacak. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da "Biz ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayında da almak istiyoruz. Bu sene kabul edilen bir rakam olursa Türk-İş olarak iki sendikamızın görüşünü aldıktan sonra oraya otururuz. DİSK'in de Hak- İş'in de görüşünü almak gerekiyor. Hayat maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde hayat maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" demişti.

Sefa Bilgitekin
Türkiye
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