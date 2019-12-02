Bankalar bu yıl kredi karşılığına çalışacak

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha az bir karla devam edeceğiz. Genelde Türk bankacılığında benzer bir eğilim olabilir." dedi. 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesi düzenlenen toplantıda konuşa Ateş, insanların, kar eden diğer sektörlere üzülmediği gibi bankacılık sektörü kar ettiğinde de üzülmemesi gerektiğine işaret ederek, herkesin, bütün kesimlere bu refahı yaymakla görevli olan bankacılık sektörünün kar etmesinden dolayı sevinmesi gerektiğini söyledi. Bankacılık sektörünün en azından enflasyon kadar bir öz varlıkgetirisi sağlaması gerektiğini, yoksa öz varlığın kendiliğinden küçüleceğini vurgulayan Ateş, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha az bir karla devam edeceğiz.

Genelde Türk bankacılığında benzer bir eğilim olabilir. Bu yıl kazançların önemli bir kısmı sorunlu kredilere karşılık ayrılmasında değerlendirilecek. Bu da banka bilançolarının gelecek yıllara daha temiz ve güçlü girmesini sağlayacak." dedi. Hakan Ateş, Türkiye'nin risk primi düştükçe ve kredi notu arttıkça sendikasyon ve yurt dışı borçlanma faizlerinin otomatik olarak düştüğünü aktararak, "Önümüzdeki hafta sendikasyonumuzu kapatıyoruz. Biz 6 yıl sonra tekrar toptan borçlanma pazarlarından çok güzel bir neticeyle karşınızda olacağız" dedi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından Türkiye'nin kredi notunun haksız şekilde yatırım yapılabilir derecenin 4 puan altında bulunduğunu söyledi.