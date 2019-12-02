1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakkal, çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Edirne'de, 7 çocuk ve 9 torun sahibi olan bakkal A.Ç. (58), S.Ç. (14) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 02 Aralık 2019 08:16
Yazdır
Bakkal, çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Merkez Nişancıpaşa Mahallesi'nde oturan S.Ç. isimli kız çocuğu, çay almak için A.Ç.'nin işlettiği, Kıyık semtindeki bakkala gitti. S.Ç., bir süre sonra eve ağlayarak, döndü. Annesinin "Neden ağlıyorsun?" sorusu üzerine S.Ç., bakkalda A.Ç.'nin cinsel tacizine uğradığını söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek, A.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, bakkala giderek, A.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 7 çocuk ve 9 torun sahibi A.Ç.'nin, buradaki ifadesinde, "Ben S.Ç.'yi taciz etmedim. Onu torunum gibi severim, torunum gibi sevdim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
02 Aralık 2019 07:59		 8 milyonun gözü asgari ücrette
02 Aralık 2019 07:25
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
02 Aralık 2019 06:11		 Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
01 Aralık 2019 21:23
Niğde'de zincirleme kaza: 9 yaralı
01 Aralık 2019 21:17		 Asker uğurlamasında terör estiren magandalar yakalandı
01 Aralık 2019 20:38
Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 9 yaralı
01 Aralık 2019 20:28		 Lise öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti
01 Aralık 2019 16:43
Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
01 Aralık 2019 14:50		 Ünlü çiğ köfte firmasına ortalık davası
01 Aralık 2019 12:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
8 milyonun gözü asgari ücrette
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YÖKDİL, YDS, İngilizce hazırlık kurslarında %30 indirim
Yükseltilen fiyatları indirmiş gibi yaptılar
Osmanlı arşivinde küf kokusu
Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
efsane cuma 1
ebru polat 1
çılgın orman 1
su elçileri 1
papiss cisse 1
combofix 1
Microsoft Security Essentials 1
nasır 1
amman kuzum 1
çok tatlısın 1
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yargıtay Başkanlığı 33 İşçi Alacak
TÜBİTAK 10 Personel Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 129 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Mateg Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam