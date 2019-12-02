Kara yollarında durum
|02 Aralık 2019 09:11
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Adapazarı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşaklarındaki üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy-Yıldırım kavşakları 1-3. kilometresinde viyadük yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar-Saruhanlı kavşaklarında üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ilgın-Kadınhanı yolunun Ilgın şehir geçişinde kavşak ve köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
İyidere-Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Yenişehir-İnegöl yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Amasya-Turhal yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 14-15. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
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