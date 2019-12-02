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İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
|02 Aralık 2019 09:13
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İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FU 3947 plakalı otomobil, Mahmutbey gişelerine yaklaşık 1 kilometre kala 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil devrildi.
Otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.
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