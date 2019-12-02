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Davutoğlu'nun partisinin kuruluş tarihi netleşti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti çalışmalarına hız verdi. Kurmaylarıyla Bolu'da iki günlük bir kampa giren Davutoğlu'nun, tüzük ve parti programına son noktayı koyacağı ve partisini de 16 Aralık'ta ilan edeceği öğrenildi.
 02 Aralık 2019 09:18
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Davutoğlu'nun partisinin kuruluş tarihi netleşti

Yenicağ yazarı Orhan Uğurluoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun çalışmalarını yazdı.

Davutoğlu'nun; yaklaşık 100 kişiden oluşacak yeni parti kurucular kurulu ile Bolu'daki bir otelde iki günlük kampa girdiğini belirten Uğurluoğlu bu kampta yeni partinin tüzük ve parti programının şekillendirileceğini yazdı.

"İLANI 16 ARALIK'TA"

Uğurluoğlu köşesinde şu bilgilere yer verdi;

*Kurucular kurulu genel başkanı seçecekler, genel başkan genel merkez genel idare kurulunu ve genel başkan yardımcılarını belirlenecek. Bu toplantıda parti ismi ve logosu da kesinleşecek...

*Partinin adı elbette önemli ama asıl önemli olan partinin ilkeleri ve kadrolarıdır. Davutoğlu ve partisinin hedefi, 81 ilin başkanlarını ve ilçe başkanlarını Ocak ayı sonuna kadar açıklamak ve Mayıs ayında da büyük kongreyi yaparak muhtemel erken seçime katılma hakkını elde etmek.

*Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları 16 Aralık 2019 Pazartesi sabahı içişleri Bakanlığına başvurarak partilerini resmen kuracaklar. Davutoğlu'nun yeni parti kuracağını ilk yazan gazeteci olarak peşinen derim ki hayırlara vesile olsun...
Memurlar.Net
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