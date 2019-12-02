Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sözcü gazetesi'ne konuştu. Seçer, 300 kişinin işine son verdiklerini açıkladı.

Vahap Seçer'in Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklama

Devlet bankaları bize kapalı. O yüzden yabancı bankalardan kredi almaya çalışıyorum. Fransız Kalkınma Ajansı içme suyu şebekesi için 17 milyon Euro hibe veriyor. Belediye Meclisi'nde çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Ancak meclisimiz gerginlikten uzak çalışıyor. İşçi çıkarmaları da dahil her şeyi konuşuyoruz. 349 milyon lira borçlanmayı da meclisimizden geçirdik. İller Bankası'ndan 75 milyon teminat mektubu aldık."

'BÜROKRATİK ENGELLER VAR'

Seçer, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Bürokraside belediyemizin işleri adeta ite kaka yürüyor. Birçok engellerle karşılaşıyoruz. Bürokratik engellerin aşılmasında başta Lütfi Elvan olmak üzere AKP'li vekillerden de destek alıyoruz. Ancak MHP'li vekiller bırakın destek olmayı işlerimize de engel oluyorlar. Yerel mecliste de AKP'nin önemli ölçüde desteğini alıyoruz. Borçlanma oylamasında da AKP'nin oylarını alırken, MHP'li meclis üyeleri borçlanmaya karşı çıktı."

'300 KİŞİNİN İŞİNE SON VERDİK'

Peki Seçer, kimleri işten çıkarıyor, yerlerine kimleri alıyor. Seçer'in cevabı şöyle oldu: "İşi savsaklayan, kaytaran, işe gelmeyen, işe gelip de kurumunu huzurunu kaçıran şu ana kadar 300 kişinin işine son verdik. Çalışmayanlarla yollarımız ayrılıyor. Bazıları var ki bizi halkın gözünden düşürmek için çaba gösteriyor. Onlarla niçin çalışalım? Örneğin vatandaşa kötü davranıyor, verdiğimiz işi yapmıyor. Parti ayrımını gözetmeksizin personel alımı yapıyoruz. Bu alımlar devam edecek."