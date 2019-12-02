1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek

KYK borçları yapılandırılacak. Hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020'de hayata geçirilecek. Bu kapsamda faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor
 02 Aralık 2019 09:28
Yazdır
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

İŞ BULAMAYAN ERTELEYEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ertelemelere rağmen on yıl yılda 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 250 bin üniversite mezunu hakkında da borçlarını ödeyemedikleri için işlem başlatıldı. Borçların silinmesi için imza kampanyası başlatılırken, konu Meclis gündemine de taşındı. Kampanyaya yaklaşık 50 bin mezun öğrenci imza attı

NASIL YAPILANDIRILACAK?

Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası internette en çok araştırılan konu "borçlar nasıl yapılandırılacak? Faizler silinecek mi? Ana para duracak mı?" soruları oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca yürütülen çalışma kapsamında birkaç formül üzerinde çalışılıyor. Edinilen bilgiye göre, yeni bir yapılandırma ve faizlerin düşürülmesi ya da silinmesi seçenekler arasında yer alıyor. Her birinin maliyeti çıkarılırken, anaparanın silinmesi ise kesinlikle söz konusu değil.

ÖDEMELER İKİ YIL SONRA BAŞLIYOR

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Bugün yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olarak iş bulamayan mezunların bunu zamanında beyan etmemesinden kaynaklanıyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

BİRER YIL ARAYLA ERTELEME

KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov. tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.

HANGİ DURUMLARDA SİLİNİYOR?

Öğrenim veya katkı kredisinden borcu bulunanlardan; tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan "hayatını çalışarak kazanamaz" ibaresi bulunan bir sağlık raporu alanların kredi alırken veya aldıktan sonra, vefat edenlerin borçları siliniyor.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı
02 Aralık 2019 10:22		 Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
02 Aralık 2019 10:18
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
02 Aralık 2019 10:01		 İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
02 Aralık 2019 09:13
Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlıya operasyon
02 Aralık 2019 09:10		 Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
02 Aralık 2019 07:59
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
02 Aralık 2019 07:30		 8 milyonun gözü asgari ücrette
02 Aralık 2019 07:25
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
02 Aralık 2019 06:11		 Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
01 Aralık 2019 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:46 - 'Nüfus belgelerinin dijitale aktarılması 2020 yılında tamamlanacak'10:39 - Üretici ve market arasındaki fiyat farkı daha da arttı10:35 - Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı10:26 - Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak10:23 - İYİ Parti Uşak İl Başkanı Yıldırım istifa etti10:22 - Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı10:18 - Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı10:05 - Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı10:02 - Sağlık yönetimi bölümüne, sağlık yönetimi mezunları başvuramıyor!10:02 - Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte 0,9 büyüdü
10:01 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor09:58 - 'Mahrem yapı' operasyonunda şüphelilerin tamamı tutuklandı09:49 - Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?09:46 - Tıbbi Aromatik Bitkilerde neredeyiz?09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:28 - KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek09:22 - Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı09:21 - Eğitim sezonunun ilk kar tatili
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
8 milyonun gözü asgari ücrette
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
Osmanlı arşivinde küf kokusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
combofix 1
bijon 1
ebru polat 1
çok tatlısın 1
papiss cisse 1
nasır 1
awm 1
Amy Adams 1
bandıra bandıra 1
amman kuzum 2
SON İLANLAR
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam