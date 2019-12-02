Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
|02 Aralık 2019 09:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayının sonunda, aralarında CHP'lilerin de bulunduğu büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı.
Kamuoyu tarafından ilgiyle izlenen toplantıya, Bakanlar Kurulu üyeleri de katılmış, belediye başkanlarının sorunları masaya yatırılmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin kırılmasının damga vurduğu toplantıda, belediye başkanlarıyla bakanlar arasında sorunların paylaşımı için bir WhatsApp grubunun kurulması kararlaştırılmıştı.
Hürriyet köşe yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazsında bu konuya değindi ve şunları yazdı:
Peki WhatsApp grubu nasıl çalışıyor? Başkanlar sorunlarını yazıyor, bakanlar da çözüm mü buluyor? Daha doğrusu WhatsApp grubu kuruldu ama istenilen amaca hizmet ediyor mu? Bu soruyu büyükşehir belediye başkanlarına sordum. İşte cevabı:
Çok iyi bir düşüncenin ürünü olarak WhatsApp grubu oluşturulmuş ama "Hayırlı olsun" demekten öteye geçmemiş.
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