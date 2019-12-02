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Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü
|02 Aralık 2019 10:01
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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Bölgede sis, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 35 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını konusunda uyarıyor.
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