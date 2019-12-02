Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı
|02 Aralık 2019 10:05
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Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından şehir merkezinin zirveleri beyaza büründü.
Yüksek kesimlerde etkili olan kar sonrası merkezde 5, Şiran ilçesinde 21, Kürtün'de 5, Köse'de 5 ve Kelkit'te 3 köye ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi görevlileri, öncelikli olarak taşımalı eğitim yapılan ve diyaliz hastalarının bulunduğu köylerin yollarını ulaşıma açmak için 11 ekiple karla mücadele çalışması yürütüyor.
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