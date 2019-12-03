Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği yine değişecek mi?

Bilindiği üzere, 27 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; " Komisyon, başvurular başlamadan önce uygulama usul ve ilkelerinin belirlenerek duyurulmasından, akademik teşvik başvuru takviminin hazırlanmasından, yürütülmesinden ve ödeme yapılacak yılın 15 Şubat tarihine kadar sürecin tamamlanmasından sorumludur ." düzenlemesine göre akademik teşvik ödeneği işlemleri üniversitelerce belirlenecek takvime göre yürütülmektedir. Bu kapsamda, 2019 yılında öğretim elemanları tarafından yapılan bilimsel çalışmalara ilişkin değerlendirmeler bu yılın bitmesi ile beraber başlayacaktır.

Diğer taraftan, 24 Eylül 2019 tarihli haberimizde; dört yıla yakın sürede neredeyse her yıl değişikliğe uğrayan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde düzenleme yapılmadan evvel önceki mevzuat hükümlerine göre akademik teşvik puanı getiren faaliyetlerin de değerlendirilmesi amacıyla geçici düzenlemelere yer verilmesi ve bu konudaki öğretim elemanlarının haklı beklentinin göz önüne alınması yönündeki Kamu Denetçiliği Kurumunun Yükseköğretim Kuruluna verdiği tavsiye kararını sizlerle paylaşmıştık.

Öte yandan, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde paylaşılan kararda; Doçentlik Başvuru Şartlarında yer alan, "Ulusal Yayınevi" ve "Uluslararası Yayınevi" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ULUSAL YAYINEVİ: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.

ULUSLARARASI YAYINEVİ: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500'e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ulusal ve uluslararası yayınevleri ile ilgili kriterlerin yenilenmesi akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde de yeniden düzenlemeler olacak mı sorusunu beraberinde getirmiştir.

Çünkü, halen yürürlükteki Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde ulusal yayınevleri ile uluslararası yayınevleri ile ilgili olarak tanım şu şekildedir:

"TANINMIŞ ULUSAL YAYINEVİ: En az beş yıldır ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

TANINMIŞ ULUSLARARASI YAYINEVİ: En az beş yıldır uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, aynı alanda farklı yazarlara ait en az yirmi kitap yayımlamış ve yükseköğretim kurumu senatosunun kararıyla alanında etkinliği ve saygınlığı kabul edilen yayınevini,

İfade eder."

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, doçentlik başvuruları için yeniden belirlenen ulusal ve uluslararası yayınevleri ölçütleri ile akademik teşvik ödeneği için belirlenerek "etkinliği ve saygınlığı" konusunu belirleme yetkisi Üniversite senatolarına bırakılan ulusal ve uluslararası yayınevleri ölçütleri arasında uyumsuzluk oluşmuştur.

Dolayısıyla, 2020 yılının yaklaştığı bugünlerde akademik teşvik ödeneğinin yeniden değişip değişmeyeceği ile ilgili meraklı bekleyiş sürerken, şayet yeni bir değişiklik yapılacaksa Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararı dikkate alınarak yıl içerisinde yapılan bilimsel faaliyetlere yönelik geçiş düzenlemesine yer verilmesine hakkaniyetli olacaktır.