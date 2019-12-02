1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Çobanbey'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
 02 Aralık 2019 10:18
Yazdır
Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Çobanbey ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 Türk askeri Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'de Çobanbey ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içerisinde olduğu zırhlı araç devrildi. Kazada yaralanan 3 Türk askeri, sağlık ekipleri tarafından Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. 3 asker hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı
02 Aralık 2019 10:22		 Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
02 Aralık 2019 10:01
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
02 Aralık 2019 09:28		 İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
02 Aralık 2019 09:13
Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlıya operasyon
02 Aralık 2019 09:10		 Öldürülen İran ajanın ardından İranlı bir kişi daha ölü bulundu
02 Aralık 2019 07:59
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
02 Aralık 2019 07:30		 8 milyonun gözü asgari ücrette
02 Aralık 2019 07:25
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
02 Aralık 2019 06:11		 Zonguldak'ta trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
01 Aralık 2019 21:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:39 - Üretici ve market arasındaki fiyat farkı daha da arttı10:35 - Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı10:26 - Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak10:23 - İYİ Parti Uşak İl Başkanı Yıldırım istifa etti10:22 - Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı10:18 - Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı10:05 - Gümüşhane'de 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı10:02 - Sağlık yönetimi bölümüne, sağlık yönetimi mezunları başvuramıyor!10:02 - Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte 0,9 büyüdü10:01 - Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
09:58 - 'Mahrem yapı' operasyonunda şüphelilerin tamamı tutuklandı09:49 - Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?09:46 - Tıbbi Aromatik Bitkilerde neredeyiz?09:36 - Güne başlarken döviz fiyatları09:28 - KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek09:22 - Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı09:21 - Eğitim sezonunun ilk kar tatili09:18 - Davutoğlu'nun partisinin kuruluş tarihi netleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
8 milyonun gözü asgari ücrette
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Öksüz, Gülen'e çamaşır taşıyordu
Osmanlı arşivinde küf kokusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Microsoft Security Essentials 1
amman kuzum 2
John Wick 3 Parabellum 1
yalnız kalan yazar 2
su elçileri 1
öykü 1
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
papiss cisse 1
bijon 1
kiraz sapı 1
SON İLANLAR
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam