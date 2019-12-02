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Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı
 02 Aralık 2019 10:22
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Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

Tartıştığı annesini, uyurken kafasına defalarca odunla vurarak öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi 3810 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Erol G. (34), birkaç gün önce uyuşturucu parası istediği annesi Durdu G. (54) ile tartışıp ona kızarak evin camlarını kırdı. Bu nedenle Durdu G. büyük oğlu tarafından alınıp kendi evine götürüldü. Dün akşam Durdu G. tekrar evine geldi. Erol G. annesinden tekrar uyuşturucu parası isteyince aralarında yine kavga çıktı. Erol G. bunun üzerine evin yine kapılarını ve pencerelerini kırdı. Araya komşuların ve akrabaların girmesiyle kavga bitti.

Dün sabah ise Erol G. Karslılar Mahallesi'ndeki ablasının evine giderek ondan para istedi. Abla kardeşinin durumundan şüphelenerek diğer kardeşini arayıp eve bakmasını istedi. Kardeşi eve gidip baktığında annesini çekyatın üzerinde kanlar içinde gördü. Hemen sağlık ekiplerine haber verip ablasının Karslılar Mahallesi'ndeki evine gidip kardeşini Cumhuriyet Polis Merkezine götürüp teslim etti. Olay yerine gelen polis de inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kadının başına sert bir cisimle defalarca vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Erol G.'nin uyuşturucu almak için annesinden para istediği, vermediği için sabahleyin yine kavga ettikleri, bu nedenle kafasına demir ya da tahta sopa ile defalarca vurarak öldürdüğü ileri sürüldü. Zanlı ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, annenin diğer çocukları gözyaşlarına boğuldu. Zanlının alınan ifadesinde annesiyle gece uyuşturucu nedeniyle tartıştıklarını, daha sonra da annesinin uyuduğunu, kendisinin de evin girişinde bulunan odunu alarak annesinin kafasına defalarca vurarak öldürdüğünü, daha sonra da evden çıktığını, sabahleyin de ablasına gittiğini söylediği öğrenildi. Erol G. ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
İhlas Haber Ajansı
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