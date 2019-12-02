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Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak

Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
 02 Aralık 2019 10:26
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Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 1 lira olan otopark ücretlerinin Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
Memurlar.Net
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