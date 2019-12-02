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Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı

Eski milletevekili Ufuk Uras güvenlik vekillik sonrası öğretim üyeliği görevine geri dönüş için yapmış olduğu başvuru güvenlik soruşturmasına takılması üzerine açılan davayı kazandı
 02 Aralık 2019 10:35
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Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Isiyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 25 yıl görev yapan Ufuk Uras, 2007 yılında milletvekili seçilince üniversitedeki görevinden ayrılmıştı.

Uras, yeniden öğretim üyeliğine dönmek için 2017'de başvurdu. Ancak YÖK, 'terör örgütleriyle bağlantılı olduğu şeklinde istihbari değerlendirmeler bulunduğunu, güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının olumsuz olduğunu' ileri sürerek başvuruyu reddetti.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre gerekçe olarak da, İstanbul Emniyeti'nin İÜ Rektörlüğü'ne gönderdiği yazıyı gösterdi. Yazıda, Uras'ın PKK legal siyasi alan yapılanması olan birçok basın açıklaması ve protestoya, Abant Platformu'nun 30 Ocak 2016'daki toplantısına katıldığı ve bu nedenle FETÖ'ye üyelikten soruşturulduğu kaydedildi.

MAHKEME REDDETTİ

Bunun üzerine Ufuk Uras dava açtı ancak mahkeme reddetti. Uras da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi'ne itiraz etti. Daire'nin 8 Ekim'de verdiği kararda, Uras'ın örgütlerle iltisaklı olduğuna ilişkin istihbaratın somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği sürece örgüt üyesi olduğunu kanıtlayan hukuken geçerli bir belge olarak kabul edilemeyeceği, öğretim üyeliğine dönmesinde engel bulunmadığı belirtildi. Bu kararla Uras'a geçmişe dönük tazminat ve maaşları ödenecek.

Haberin detaylarına ulaşmak için Tıklayınız.
Hürriyet
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