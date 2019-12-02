1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı

Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı
 02 Aralık 2019 10:57
Yazdır
Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı

Balıkesir'de bir evde bakıcılık yaptığı çocuğa şiddet uygulayan ve evdeki ziynet eşyaları ile kıyafetleri çalan Özbekistan uyruklu Gulnoza R. (33), ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Fakat kadının evinde ziynet eşyalarının bulunmaması üzerine serbest bırakıldı.

Balıkesir'de 15 Haziran 2019 tarihinde bir evde bakıcılık yaptığı çocuğa şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu bakıcı Gulnoza R.(33)'nin aile tarafından işine son verildi. Fakat aileden özür dileyen Özbek bakıcı evde tekrar çalışmaya başladı. Aile bireyleri, evdeki çeşitli ziynet eşyalarının ve kıyafetlerin de kaybolduğunu fark etti. Özbek bakıcının kayıp kıyafetleri giyerek verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması üzerine aile kadından şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Gulnoza R.'nin evinde yapılan aramalarda çalınan kıyafetler bulunsa da ziynet eşyaları bulunamadı. Gulnoza R. bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özbek bakıcı Gulnoza R., 29 Kasım tarihinde Sancaktepe Fatih Mahallesinde polis tarafından durdurularak kimlik taraması yapıldı. Kadının, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Gulnoza R. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın yolculara saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı
02 Aralık 2019 12:43		 Görme engelli öğretmen akademik kariyer için YDS sorununa çözüm istiyor
02 Aralık 2019 11:33
Aracından inen genç kızları sokak ortasında darp etti
02 Aralık 2019 11:24		 Bakanlığın öncelikli hedefi engellilerin toplumsal hayata katılımını artırmak
02 Aralık 2019 11:08
Annesini vahşice öldürdüğü ileri sürülen uyuşturucu bağımlısı tutuklandı
02 Aralık 2019 10:22		 Suriye'de zırhlı araç devrildi, 3 asker yaralandı
02 Aralık 2019 10:18
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
02 Aralık 2019 10:01		 KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
02 Aralık 2019 09:28
İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
02 Aralık 2019 09:13		 Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran 85 zanlıya operasyon
02 Aralık 2019 09:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:44 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Kadın yolculara saldıran minibüs şoförü serbest bırakıldı12:26 - 'Bu rakam 11 ayda yakaladığımız 4'üncü en yüksek aylık ihracat rakamı'12:23 - 'Asgari ücret zammı, halka yansıyan fiyat artışına göre yapılması gerekir'12:18 - Sosyal medya sitelerine girenler için Yargıtay'dan emsal karar12:16 - 'Bu feryadı işitmeyen uygulamayı HSK inceliyor'12:12 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi12:11 - Bakan Albayrak: Türkiye'nin büyüme ivmesi artmaya devam ediyor12:02 - Gün ortası döviz fiyatları12:00 - İmamoğlu'nun gündemdeki yemeği için açıklama
11:56 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 91'inci gününde11:49 - ÖSYM yarına kadar açıklamazsa, mükerrer başvuru olacak11:44 - '2035'e kadar öğretmen ihtiyaç sayısını belirledik'11:44 - YHT istasyonlarında Turuncu Masa uygulaması başlatıldı11:44 - Mersin Valiliği 'evlerin kapı zillerine tarih yazılması' hakkında açıklama yaptı11:40 - Güvenlik soruşturmalarına dair iptal kararı mevzuat.gov.tr'ye işlendi11:33 - Görme engelli öğretmen akademik kariyer için YDS sorununa çözüm istiyor11:31 - İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
KYK düzenlemesi 2020'de hayata geçecek
Belediye başkanları WhatsApp grubunda ne yazıyorlar?
AK Parti teşkilatlarında akraba kriteri
Soylu'dan güvenlik soruşturması ve FETÖ'den beraat açıklaması
36 başlıkta Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Nedir? (CMK 231)
Ankara'da otopark ücreti artık 1 lira olmayacak
'Atanamayan öğretmenlerimizin istihdamına katkıda bulunacağız'
Mersin Büyükşehir, 300 kişinin işine son verildiğini açıkladı
Ufuk Uras güvenlik soruşturması davasını kazandı
Bebek bezi lüks değil ihtiyaç, KDV düşürülsün!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kiraz sapı 2
Lauren german 2
bijon 1
awm 1
amman kuzum 2
combofix 1
papiss cisse 1
Amy Adams 1
hastalık hastası 1
su elçileri 1
SON İLANLAR
Van SYDV Personel Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sahil Güvenlik 30 İşçi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıktan 10 Personel Alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 55 İşçi Alacak
Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Şırnak Üniversitesi Elemanı Alım İlanı
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 Öğretmen Alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam