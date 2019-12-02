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Gram altın 269 lira seviyelerinde

Gram altın 269,2 lira, çeyrek altın 439 lira ve Cumhuriyet altını 1.797 liradan işlem görüyor
 02 Aralık 2019 10:58
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Gram altın 269 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 269,2 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe rağmen ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 270,5 liradan tamamladı.

Bu haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 269,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 439 lira, Cumhuriyet altını da 1.797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.458,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayacak NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.
Anadolu Ajansı
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